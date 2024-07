El alemán Lukas Maertens y la australiana Ariarne Titmus ganan el oro en los 400 libres de natación

El nadador alemán Lukas Maertens, la australiana Ariarne Titmus y los relevos del 4x100 libres de Australia, en la prueba femenina, y de Estados Unidos en la masculino fueron los primeros grandes protagonistas en la piscina de Paris La Defense Arena en el estreno de la natación en estos Juegos Olímpicos de Paris 2024, sin presencia española en la sesión vespertina. En la final de los 400 metros libres masculinos, el alemán Lukas Maertens se colgó la medalla de oro en una carrera que dominó de principio a fin y en la que rozó el récord mundial --con un tiempo de 3:41.78-- que todavía guarda, desde 2009, su compatriota Paul Biedermann --3:40.07--. Pero Maertens, en una final rapidísima en la que hasta 5 nadadores llegaron a pasar por debajo del récord mundial en el ecuador de la prueba, acabó igual que sus rivales fundido. Hizo un último 50 mucho más lento que sus parciales previos y se quedó sin ese récord, aunque el oro no se lo pudo quitar nadie. La medalla de plata fue para el australiano Elijah Winnington, con un tiempo de 3:42:21 a 0.43 centésimas de Maertens, mientras que la medalla de bronce fue para el surcoreano Woomin Kim (3:42.50), que remontó en la parte final para superar al australiano Samuel Short, finalmente cuarto, con el brasileño Guilherme Costa, candidato a las preseas, quinto pero con récord de América. Y la final del 400 metros libres femenino fue también una carrera rápida, que se llevó la australiana y actual poseedora del récord mundial Ariarne Titmus. Con un tiempo de 3:57.49, superó en 88 centésimas a la canadiense Summer McIntosh y en 3.37 segundos a la estadounidense Katie Ledecky, bronce. Era uno de los duelos más esperados de esta primera jornada en la piscina del Paris La Defense Arena. Ver de nuevo a Titmus contra Ledecky, igual que en la final del Mundial de Fukuoka 2023 (no acudieron al de Doha 2024), era un 'must' pero en la final se coló de por medio la canadiense McIntosh, en una gran carrera. Ledecky, que sigue en posesión del récord olímpico con el 3:56.46 que firmó en Río 2016, fue de menos a más pero no le dio para alcanzar a McIntosh ni a la intocable Titmus, que abre Paris 2024, siendo una de las estrellas del agua, de la mejor de las maneras. De todos modos, a Ledecky le quedan el 800 y el 1.500, donde es favorita, para buscar otro oro olímpico, que sería el octavo. Hubo también récord olímpico en la final del relevo 4x100 metros libres femenino. Lo batió Australia, superando su propio mejor registro anterior de Tokyo 2020 (3:29.69) para rebajarlo al 3:28.92 que firmaron Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon y Meg Harris en París. En una lucha brazada a brazada, la plata fue para Estados Unidos y el bronce para China, con récords de América y de Asia superados respectivamente. Y en el relevo masculino, también del 4x100 libres, la medalla de oro fue para Estados Unidos, que con un tiempo de 3:09.28 superó en 1.07 segundos a Australia, plata, y en 1.42 a Italia, que se hizo con un disputado bronce tras superar a China, fuera de las medallas en la prueba masculina. Jack Alexy, Chris Giuliano, Hunter Armstrong y Caeleb Dressel le dieron un nuevo oro a Estados Unidos en un relevo acuático. No pudieron batir el récord estadounidense en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 pero sí repetir el oro de Tokyo 2020, con Dressel como único superviviente y repetidor. La jornada se completó con las semifinales de los 100 metros mariposa femeninos. La estadounidense Gretchen Walsh logró el mejor crono de las 'semis' para acceder a la final con un nuevo récord olímpico, sellado en 55.38. Se quedó, además, a dos décimas de su propio récord mundial (55.18). Le acompañarán a la final su compatriota Torri Huske, ganadora de la otra serie de 'semis' con 56.00, además de la china Yufei Zhang o la alemana Angelina Koehler, entre otras. Y en las semifinales del 100 metros braza masculino, el gran favorito Adam Peaty no falló. El británico, actual poseedor del récord mundial y olímpico, fue el más rápido en su serie y de toda la semifinal con un tiempo de 58.86, pese a dejarse ir algo en los últimos metros. El chino Haiyang Qin será su gran rival en la final, junto al neerlandés Arno Kamminga o el estadounidense Nic Fink.

