(Crónica) LeBron y Durant dan cuenta de Serbia en el estreno de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos de baloncesto doblegó (84-110) a la de Serbia este domingo en la primera jornada del Grupo C de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde también venció Sudán del Sur a Puerto Rico (90-79). El 'Dream Team' estadounidense empezó su andadura en el Pierre Mauroy Stadium con espectáculo de Kevin Durant, quien disipó dudas sobre su estado físico tras perderse los cinco partidos de preparación este verano, y LeBron James. Dos estrellas de la NBA que no fallaron una canasta en el primer tiempo. Durant, que puede convertirse en el primer jugador de baloncesto con cuatro oros olímpicos, firmó sus mejores minutos con Estados Unidos, dejando 21 puntos en el primer tiempo. Tras el tercer cuarto, la brecha en el marcador rozaba la veintena en contra de una Serbia que nada pudo hacer ante el gran favorito al oro. El tres veces MVP de la NBA, incluida la última campaña, Nikola Jokic, lideró a los serbios con 20 puntos, pero no tuvo la compañía que tuvo Durant, quien descansó tras su exhibición, en el USA Team. LeBron firmó 21 puntos y Stephen Curry perdonó más de lo habitual, siendo más importante la aportación de Anthony Davis. Por otro lado, el próximo rival de los estadounidense, una Sudán del Sur que rozó la sorpresa ante los yanquis en la antesala a los Juegos, venció en un encuentro apretado, su primera victoria olímpica. Puerto Rico dio el golpe inicial, pero Sudán del Sur firmó una actuación coral que le dio más papeletas. José Alvarado (26 puntos) y la irrupción final de George Conditt IV llevaron toda la presión al equipo africano, pero JT Thor, de 21 años, asumió los lanzamientos decisivos que dieron a Sudán del Sur una histórica victoria antes de retar de nuevo a los USA.

