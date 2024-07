Cristóbal Suárez nos habla sobre cómo fue interpretar al emérito en 'Cristo y Rey'

Después de interpretar en 'Cristo y Rey' a Don Juan Carlos I hemos podido hablar con Cristóbal Súarez y preguntarle cómo fue meterse en la piel del monarca y cómo ha vivido todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas décadas. El actor nos confesaba que "no soy nada Juancarlista" porque se considera "un ciudadano más, creo mucho en la democracia y ojalá las cosas vayan poco a poco mejorando y quizás siendo un poquito más una sociedad más democrática, más cerca de la República que de la monarquía". Gracias a ese papel en la serie, Cristóbal pudo conocer a Bárbara Rey, a quien define como "una persona maravillosa" que tenía "un testimonio de una época y es ponerse delante de ella y escucharla, tenía mucho que decir". Tanto es así que nos desvelaba que "me impactó mucho" porque sin duda se trata de una "representante de una época de la que por suerte podemos mirar hacia atrás y decir ya pasó". Ahora que se ha vuelto a hablar de un supuesto chantaje de Bárbara al emérito, le preguntábamos por esto y el intérprete nos desvelaba que "no lo sé, no lo creo. No creo que lo hiciera, de verdad que lo pienso, creo que esa diferencia de estatus entre los dos hablaba por sí sola. No creo que lo necesitara".

