Previa del Alemania - España

La selección española masculina de hockey sobre hierba no tendrá demasiado tiempo para pensar en su primer revés en el torneo de los Juegos Olímpicos de París ya que se afrontará este domingo (17.00 horas) su segundo partido, también de mucha exigencia, ante la siempre potente Alemania. Los 'RedSticks' no tuvieron su mejor arranque en el estreno de este sábado en la cita, cayendo claramente ante Gran Bretaña por 4-0, en un choque donde no aprovechó sobre todo sus situaciones ofensivos. De todos modos, el equipo que entrena Max Caldas necesita una buena mejora antes de un segundo test de nivel en la capital francesa, sobre todo para no empezar con urgencias de cara al billete para los cuartos de final. Y después de enfrentarse a la número dos del ranking mundial y actual subcampeona de Europa, ahora le tocará una selección alemana que aunque tiene una clasificación más baja, quinta del mundo, se presenta en París como la actual campeona del mundo, credencial suficiente junto a su historia para saber que España deberá firmar un partido que roce la perfección. De momento, el combinado germano empezó demoledor en París, goleando 8-2 a la anfitriona Francia. "Alemania es una incógnita. Tienen jugadores desequilibrantes que no sabes bien que cara van a dar ese día, son algo irregulares en su rendimiento, con días en que están muy conectados y son muy rápidos y otros días que eso no sucede. Son difíciles de romper y tienen el mejor 'penalti corner' hoy en día, con tres tiradores muy buenos, uno de ellos superlativo", advirtió Max Caldas en declaraciones facilitadas por la RFEH. De todos modos, los 'RedSticks' llegan con algo de ánimo para este complicado enfrentamiento ya que los últimos enfrentamientos entre ambos combinados les han sido favorables, con doble victoria por 2-4 y 0-3 en esta temporada de la Pro League, y también por 4-3 y 1-3 en la de la campaña pasada. En Juegos Olímpicos, no se ven las caras desde Pekín 2008, donde lo hicieron por partida doble, con victoria por 1-0 en ambas ocasiones de Alemania, primero en la fase de grupos, y posteriormente y más doloroso, en la final por la medalla de oro. FICHA TÉCNICA. --EQUIPOS. ALEMANIA: Dannenberg (P), M.Mueller, H.Mueller. M.Grambusch, T.Grambusch, Windfeder, Wellen, Groose, Prinz, Kaufmann, Peillat, Ruehr, Weigand, Miltkau, Zwicker, Hellwig y Ludwig. ESPAÑA: Calzado (P), Alonso, Bonastre, Gispert, Iglesias, Menini, Villanova, Cunill, Basterra, Miralles, Clapes, Reyne, Recasens, De Ignacio-Simo y Font. --ESTADIO: Yves-du-Manour. --HORA: 170.00.

