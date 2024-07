Parlamentarios del PP expulsados de Venezuela: "Es tremendamente grave que Zapatero sea cómplice"

La delegación de diez parlamentarios del PP expulsados de Venezuela han criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez comparta el discurso del presidente del país venezolano, Nicolás Maduro, y han considerado "tremendamente grave" que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "se preste a dar apariencia democrática a algo que no la tiene". A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, han considerado "lamentable y preocupante" que el Gobierno comparta el discurso de Maduro y han calificado de "cómplice del régimen chavista" a Zapatero. "No acude en calidad de observador porque ayer, pudiendo estar en el aeropuerto de Caracas defendiendo la entrada de representantes de los españoles, no lo hizo". El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha criticado que el Gobierno español no acudiera ayer a "amparar a nueve compatriotas suyos sometidos a la arbitrariedad de un poder dictatorial" y ha asegurado que "el Ministerio de Exteriores se equivoca poniéndose de parte de Maduro". De esta forma, cree que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, debería de "rectificar inmediatamente". González Pons ha relatado que, en la oficina donde fueron deportados, exigieron que se personara Zapatero como observador internacional y que la respuesta que recibieron fue que el expresidente español tenía "cosas mejores que hacer". Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido que la labor de esta delegación no era participar en una misión de observación, sino de "acompañamiento" a la candidatura de la Plataforma Unitaria Democrática de los políticos venezolanos Edmundo González y María Corina Machado, y que se presenta como oposición al presidente Nicolás Maduro a las elecciones que el país celebrará este domingo. "Nuestra labor no era participar en una misión de observación, sino de acompañamiento a una candidatura que lucha por la democracia en un país hermano como es Venezuela", ha explicado Tellado. González Pons ha indicado que acudían tres delegaciones diferentes, una del Parlamento Europeo, otra del Congreso de los Diputados y una tercera del Senado de España, invitadas como acompañantes por la oposición venezolana. "La del Senado era un viaje oficial aprobado por la mesa del Senado de España y que por lo tanto debería haber contado con una protección especial por parte de las autoridades españolas tanto en Venezuela como en Madrid. La misión del Parlamento Europeo y la del Congreso de los Diputados eran misiones particulares del Grupo Popular", ha señalado el vicesecretario general. Según relata el PP, todas las delegaciones escribieron a Exteriores, al embajador de España en Caracas, y a los embajadores de Venezuela en Bruselas y en Madrid trasladándoles que habían sido invitados como acompañantes, pero que "recibieron las negativas para viajar como observadores". "No tenemos una orden por escrito de deportación, ningún documento diciéndonos que somos deportados, ni las razones ni las causas. La decisión ha sido absolutamente arbitraria", ha añadido. "NO ES UNA DEMOCRACIA REAL" Tellado cree que este fin de semana puede empezar una "transición hacia una democracia real" en Venezuela, donde, según el 'popular' "lamentablemente hoy no hay una democracia real". "Es una democracia formal porque los venezolanos están llamados a las urnas, pero no es una democracia real. Y prueba de que no es una democracia real es que nosotros hemos sido expulsados del país. En ningún otro país democrático los representantes democráticos de otro estado serían expulsados, pero en Venezuela sí. Una democracia no es solo poner las urnas cada cuatro, cinco o seis años", ha defendido a su llegada a Barajas junto a otros 'populares' como Esteban González Pons o Cayetana Álvarez de Toledo. En cambio, ha asegurado que una democracia real es "mucho más" que poner urnas para hacer un "simulacro electoral" y que requiere de una serie de elementos formales y de garantías durante el proceso, unas garantías que no se han dado en Venezuela, según ha sostenido. "Estas elecciones no están garantizadas y a nosotros nos parece tremendamente grave que el expresidente del gobierno de España, el señor Rodríguez Zapatero, se preste a dar apariencia democrática a algo que no la tiene", ha asegurado. Asegura que Zapatero "es cómplice del régimen chavista y no acude en calidad de observador porque ayer, pudiendo estar en el aeropuerto de Caracas defendiendo la entrada de representantes de los españoles, no lo hizo".

