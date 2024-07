Muere la fadista portuguesa Mísia a los 69 años

Lisboa, 27 jul (EFE).- La cantante portuguesa Mísia, una de las fadistas más conocidas a nivel internacional y célebre por innovar con este género musical, falleció este sábado en Lisboa a los 69 años, tras una larga lucha contra un cáncer, confirmó el Gobierno luso en una nota.

Susana Maria Alfonso de Aguiar, conocida como Mísia (Oporto, 1955), era de padre portugués y madre catalana y fue diagnosticada con un cáncer en 2016.

La ministra de Cultura lusa, Dalila Rodrigues, lamentó su fallecimiento en una nota remitida a los medios y destacó que "Mísia fue una voz fundamental en la renovación del fado, sin miedo de experimentar nuevas sonoridades y abordajes menos convencionales".

"Prueba de la forma como granjeó el reconocimiento de sus pares, nos deja una vasta lista de colaboraciones con músicos de todo el mundo, que demuestra su versatilidad y su talento", señaló.

Su vasto repertorio incluye no sólo fados sino también tangos y boleros, entre otros géneros musicales, con una quincena de álbumes publicados en los que mezcla tendencias, diferentes culturas y sonidos.

Según medios locales, Mísia -que celebró hace dos años sus tres décadas de carrera musical- falleció en un hospital de Lisboa debido a una crisis relacionada con su enfermedad.

Lisboa, 27 jul (EFE).- La portuguesa Susana Maria Alfonso de Aguiar, conocida como Mísia, fallecida este sábado en Lisboa, fue conocida por su trabajo para renovar el fado e incluir en el género tendencias y sonidos de otras culturas como la de España, de donde era su madre.

Mísia nació en Oporto en 1955 de padre portugués y madre catalana, y pasó el inicio de la vida adulta entre Madrid y Barcelona, donde vivía su abuela.

Trabajó en un cabaret y participó en la movida madrileña, con un enorme contacto con la escena cultural del momento que influiría en su posterior carrera.

Escogió su nombre artístico en honor a Maria Zofia Olga Zenajda Godebska, conocida por el diminutivo polaco de 'Misia' y musa del pintor catalán Josep María Sert, una figura por la que se apasionó tras leer su biografía.

Volvió a Portugal ya en su treintena decidida a dedicarse al fado y consiguió convertirse en uno de los nombres más conocidos a nivel internacional, aunque en su propio país pasó a la historia por la renovación que hizo del género.

Su primer álbum, 'Mísia', fue lanzado en 1991, con canciones escritas por compositores como José Niza o José Carlos Ary dos Santos.

En total lanzó una quincena de discos, con un vasto repertorio que incluye no sólo fados sino también tangos y boleros, entre otros géneros musicales, y en los que mezcla tendencias, diferentes culturas y sonidos.

Cantó en portugués, francés, napolitano, catalán y español, con piezas de artistas tan diversos como la gran fadista Amália Rodrigues o los cantautores españoles Joan Manuel Serrat y Luis Eduardo Aute.

También tenía pasión por cantar poemas y otras composiciones literarias, y puso voz a letras de José Saramago, Fernando Pessoa o António Lobo Antunes.

Durante su carrera colaboró con artistas como Maria João Pires, Isabel Huppert, María de Medeiros o María Bethânia, con la que realizó una gira por Brasil en 1998.

En 2015 lanzó un disco doble dedicado a quien fue su mayor referencia en el fado, 'Para Amália', en el que cantaba muchos de sus grandes éxitos y algunas composiciones originales.

Un año después fue diagnosticada con un cáncer, pero siguió con su carrera musical de forma intermitente y publicó los álbumes 'Pura vida' (2019) y 'Animal sentimental' (2022).

"Yo no me pregunto 'por qué a mí', me pregunto 'por qué no yo' porque no soy distinta de los demás. Soy una superviviente desde pequeña. Aprendí a ser muy independiente en una familia en la que mi yaya catalana, una vedette de burlesque, me enseñó todo lo bueno", dijo en una entrevista con EFE en 2019.

Su carrera no se ciñó al ámbito musical y pasó también por el teatro y el cine, con una participación en el documental 'Passione', filmado en Nápoles y dirigido por el estadounidense John Turturro.

Mísia recibió diversos reconocimientos durante su vida, como la Orden del Mérito otorgada por el Gobierno portugués y la Gran Medalla Vermeil de la Ciudad de París, y fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno francés.

También fue galardonada con los premios Amália Rodrigues (Portugal), Carossone (Italia) y un 'In Honorem' a su carrera de la Academia Charles Cros (Francia).