Javier Ungría contesta a Elena Tablada tras su entrevista más incendiara

Elena Tablada se sentó este viernes en '¡De viernes!' para hablar de su victoria judicial contra Javier Ungría por la custodia de su hija y este no ha tardado en reaccionar a sus palabras. Tranquilo y desmintiendo algunos puntos que trató en televisión, el empresario ha contestado a todo. Lo primero que ha dejado claro es que los detectives "solo vinieron a verme seis días, en cuatro meses y que eso dictaminó que la rutina no era buena" lo pone en duda porque "no sé cómo una persona en seis días en cuatro meses puede saber cómo es la rutina de nadie". Además, se ha mostrado incómodo cuando se le pregunta por los secretos que Elena podría saber de su familia, ya que "no lo entendí muy bien, no sé a qué se refiere, no tengo ni idea, mi familia no tiene muchos secretos" y le animaba a contarlos: "Si los quiere decir". También quiso negar que la influencer mendigase su amor en los últimos meses de la relación y ha aclarado que no se marchó de casa "de la noche a la mañana, ella lo sabe, no mendigó amor nunca, si lo hubiese hecho no estaríamos en esta situación". En desacuerdo con las afirmaciones que hizo su expareja asegurando que vivió algo muy fuerte que detonó la ruptura, Javier ha comentado que "ella dice cosas a veces, pero no las termina de decir, fue una relación que se fue acabando poco a poco, y no tiene más, a veces queremos buscar vueltas a cosas que no las tienen, las cosas se acaban, se pueden haber acabado mejor o peor, se van acabando, siempre hay motivos y ya está, no hay que buscarles tres pies al gato". El empresario ha tirado de ironía al decirle que Elena le ha dado luz verde para que recurra a la sentencia y confesaba: "Qué bien, se lo agradezco que me deje hacer lo que quiera", pero aclaraba que "no es ir a juicio, es que uno quiere recurrir la sentencia cuando quiere mejorar las cosas, si las consigo genial y si no, tampoco se acaba el mundo, voy a pelear por lo que creo que es justo". Además, se ha negado a hablar de la hija que tiene Elena con David Bisbal, con la que supuestamente habría tenido un trato diferente: "De ese tema no voy a hablar, me parece ruin, son faltas de respeto a una menor e incluso a su familia paterna". A pesar de todas sus declaraciones, Ungría le ha deseado todo lo mejor, confesando que "yo lo que quiero es acabar esto ya, ayer la vi muy guapa, espero que tenga mucha suerte en Miss Universo y todos muy felices".

