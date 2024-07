Israel bombardea un campo de refugiados en Cisjordania en tras un ataque contra un puesto militar

El Ejército de Israel ha anunciado este sábado que ha atacado con un avión no tripulado el campo de refugiados palestino de Balata, cerca de la ciudad cisjordana de Nablús, poco después de un ataque allí contra un puesto militar israelí que se ha saldado con un soldado herido leve. Según un comunicado del Ejército, recogido por el 'Times of Israel', el ataque fue efectuado por un grupo de milicianos palestinos desde una "posición interior" de la ciudad. La vida del militar no corre peligro. Poco después, Israel ha confirmado el ataque del dron sobre el campo de refugiados, de momento sin dar más detalles. La agencia oficial de noticias palestina, WAFA, habla de al menos dos heridos graves durante "gran operación israelí por tierra y aire "en medio de intensos disparos y el sonido de explosiones". Balata es el escenario habitual de operaciones militares del Ejército israelí, cuyos militares se internan en la zona en busca de presuntos milicianos de Hamás en Cisjordania, como la que ocurrió en noviembre del año pasado y que se saldó con la muerte de Mohamed Zahad, considerado miliciano palestino de alto rango.

