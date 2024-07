Hiba Abouk contradice a Escassi y asegura que "no hay nada" entre ellos

Álvaro Muñoz Escassi confirmaba este mediodía para el programa 'Vamos a ver' que es normal que a María José Suárez le duela verle con otra persona, pero dejaba claro que al final se trata de una separación y que ambos están intentando hacer las cosas lo mejor posible. Unas declaraciones ambiguas que venían a 'confirmar' su relación con Hiba Abouk... pero, ¡atención! la actriz ha roto su silencio este viernes y ha asegurado que no existe nada con el jinete. Después de que este confirmase su romance, Abouk atendía a los medios de comunicación visiblemente molesta por el seguimiento que está teniendo esta semana y aseguraba que "no hay nada más, no hay nada". Además, pedía a la prensa que la dejen de seguir porque "no hay nada que confirmar ni desmentir, siento que estéis con el calor y en la calle siguiéndome, entiendo vuestro trabajo, pero entendedme a mí también, no hay nada más, no hay nada, dejadme de seguir, disfrutad del verano y dejadme tomad algo". Hiba se dejaba ver saliendo de su casa acompañada por dos mujeres y llegaba hasta un hotel donde la escoltaban y dificultaban la grabación de imágenes.

