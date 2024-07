Garrigós y Martínez caen en semifinales y pelearán por el bronce en judo en Paris 2024

Los judocas españoles Fran Garrigós y Laura Martínez no han podido clasificarse este sábado para la final de la categoría de -60 y -48 kilos respectivamente de los Juegos Olímpicos de París al caer en las semifinales y deberán pelear por la medalla de bronce. La primera en caer fue Martínez que no pudo ante la mongola Baasankhuu Bavuudorj tras un combate que se ha decidido en la Técnica de Oro. La madrileña aspiraba a asegurar la primera medalla para la delegación española en la capital y la primera para su deporte desde Sydney 2000, pero no pudo con la asiática, una rival de mucho potencial y número dos del ranking mundial. Las cosas han empezado bien para Martínez, que ha visto como Bavuudorj se ponía con dos amonestaciones muy pronto, pero la mongola ha reaccionado y ha aguantado bien hasta la Técnica de Oro donde ha ejecutado una gran llave para dejar fuera a la española, que ahora buscará la medalla de bronce ante la francesa Shirine Boukli. Posteriormente era el turno de Fran Garrigós, actual campeón de Europa de la categoría y que se ha visto sorprendido por el kazajo Yeldos Smetov, número 22 del ranking mundial y que ha sabido controlar muy bien al español. El madrileño lo ha intentado, pero casi nunca ha podido inquietar a su rival, con el que ha llegado a la técnica de oro con el riesgo para ambos de dos amonestaciones. Al final, el kazajo ha logrado el 'ippon' para pasar a la final y que Garrigós pelee por el bronce contra el georgiano Giorgi Sardalashvili. Para Laura Martínez era su cuarto combate en la capital francesa donde ya había eliminado a la chilena Mary Dee Vargas Ley, a la serbia Milica Nikolic (0-10), sexta del mundo, y a la kazaja Abiba Abuzhakynova, número tres del mundo, a la que derrotó con un espectacular 'ippon'. Por su parte, Garrigós inició su andadura en sus terceros Juegos Olímpuicos con un trabajado triunfo por 'waza-ari' en octavos y en la técnica de oro ante el belga Jorre Verstraeten, y en cuartos mostró que va a por todas en la cita olímpica. Allí, ante la mirada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, Garrigós dominó su pelea ante el japonés Ryuju Nagayama y realizó un 'ippon' que le garantizó luchar por las preseas.

