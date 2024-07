Boris Izaguirre, encantado con la pareja que hacen Escassi e Hiba Abouk

El culebrón del verano lo están protagonizando Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. Tan solo dos semanas después que el jinete y María José Suárez habían puesto fin a su relación sentimental, unas imágenes de este con la actriz han dado la vuelta a España. Sin embargo, parece que ninguno de los dos tiene muy claro qué es lo que hay entre ellos, ya que Álvaro confirmaba ayer que existía algo y la actriz aseguraba que "no hay nada". En este contexto, hemos podido hablar con Boris Izaguirre, a quien le preguntábamos por este romance y nos aseguraba que "me parece que son una pareja guapísima, eso es indiscutible, desde luego, son guapísimos". Además, el colaborador de televisión defendía que "Álvaro está haciendo algún tipo de entrenamiento sensacional, porque está muy bien, está como nunca. Le acabo de ver ahora esta tarde, en 'TardeAR', no a él precisamente, pero sí las imágenes de que salió a responder, y la verdad que está espléndido, está fantástico". Independientemente del vínculo que exista entre el jinete e Hiba, Boris lo tiene claro: "Yo creo que son, desde luego, que son una pareja del verano. Veremos a ver si realmente están todo el verano". Por último, sobre los gustos sexuales de Escassi, Izaguirre confesaba que "yo no sé si ayuda al colectivo. En aquel caso, yo creo que sus declaraciones, yo pienso que fueron bastante valientes en ese aspecto".

