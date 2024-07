Un alemán condenado a muerte en Bielorrusia por "terrorismo" dice haber recibido órdenes de Ucrania

Las autoridades de Bielorrusia han publicado un vídeo de un ciudadano alemán condenado a muerte por actos de "terrorismo" en el que afirma que había recibido órdenes de los servicios de Inteligencia de Ucrania, sin que el Gobierno de Alemania se haya pronunciado por el momento sobre el caso. El hombre, identificado como Rico Krieger, afirma que "el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) le usó para llevar a cabo labores en Minsk" y especifica que "dijeron que contactarían con el Gobierno alemán y que podría sumarme a una formación militar extranjera", según ha recogido la agencia bielorrusa de noticias BelTA. "Ahora pienso que el SBU me usó para llevar a cabo tareas que necesitaban en Minsk. No recibí dinero de ellos, lo hice todo con mi dinero. En ese momento no me pareció extraño. Los medios alemanes dicen constantemente que hay que confiar en las autoridades ucranianas y es lo que hice", señala. Así, reconoce que dejó una mochila con un explosivo en una estación de tren tras recibir orden de hacerlo por parte de Ucrania y se muestra "aliviado" por el hecho de que el ataque se saldara sin víctimas. "Fue el mayor error de mi vida, y probablemente el último", argumenta. Krieger critica además que el Gobierno alemán "no hace nada" para ayudarle. "Me he reunido con diplomáticos alemanes y dicen que en este caso el Gobierno no puede hacer nada", explica, antes de expresar su deseo de que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, le conceda el perdón. "Temo que, si soy ejecutado, mi cuerpo no sea entregado a Alemania y que mis familiares no puedan ni despedirse de mí. Sueño con ver a mi novia, a mi patria y a mis padres al menos una vez más, pero las autoridades alemanas no están haciendo nada en absoluto", zanja. El hombre fue condenado a muerte en junio, si bien el veredicto salió a la luz un mes más tarde a través de organizaciones de los Derechos Humanos. Bielorrusia es el único país en Europa que sigue emitiendo sentencias capitales. Berlín ha dicho que es consciente del caso y ha asegurado que el condenado recibe asistencia consular. Krieger fue detenido en Bielorrusia el 6 de noviembre, acusado de formar parte del regimiento 'Kastus Kalinovsky', opositores al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko y, por extensión, a Moscú, que combaten junto a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, el regimiento niega que hubiera un alemán en sus filas.

Compartir nota: Guardar Nuevo