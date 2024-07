Sergio Scariolo: "Pasar de fase sería un extraordinario resultado"

El seleccionador nacional de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, no duda de la capacidad competitiva de su equipo de cara a los Juegos Olímpicos de París, donde considera que "pasar de fase sería un extraordinario resultado" y que deben plantearse como "un cruce" todos los partidos ya desde el inicio de este sábado ante Australia. "Creo que honestamente tenemos que tener cierta tranquilidad de habernos preparado bien y de saber que podemos competir. Y que, rara y honestamente, no recuerdo yo un día una competición en la que no hemos competido. Luego lo intentaremos, haremos todo lo posible y ojalá podamos efectivamente pasar de fase, sobre todo para dar esta experiencia a los que no la han vivido todavía y porque sería, por supuesto, un extraordinario resultado", señaló Scariolo en rueda de prensa telemática desde Lille. El técnico italiano insistió en que no pueden hacer en "otra época" donde se podían permitir "poder dosificar jugadores y recursos al inicio para poder llegar al cien por cien al momento de los cruces". "Aquí prácticamente ya son cruces, debemos plantearnos el partido ante Australia ya como realmente un partido de cruce", aseveró. "Si el punto de salida puede ser, como comentó alguien, una previsión que nos sitúe muy alejados de las medallas, pensamos que muchas veces ha sido así y entendemos las razones porque el análisis uno por uno de los rivales que componen los equipos contra los cuales tenemos que enfrentarnos, evidentemente puede hacer sacar una conclusión de que tenemos rivales cualificadísimos", añadió al respecto. Sin embargo, no olvida que sus jugadores, "siguiendo sobre todo ejemplos competitivos" como los del capitán Rudy Fernández o el de Sergio Llull "van madurando o han incluso ya madurado una capacidad de poder llegar a maximizar los recursos, llegar a minimizar la distancia entre unos y otros, y a tener un punto de cohesión y de capacidad de sufrimiento durante el partido y de fe en la posibilidad que cada partido hay que competirlo y hasta que no termina se puede ganar". Además, dio "las gracias al COE, a la Federación Española de Baloncesto y a la FIBA" por echarles "una mano con el problema, que era bastante serio, de los entrenamientos". "Los jugadores han tenido que hacer, desde luego, un sacrificio y un esfuerzo porque el jueves fue muy largo. Terminamos pasadas las once, pero hemos podido tomar contacto con la pista y terminar un poco nuestra preparación", remarcó. "Somos tradicionalmente un equipo que necesita estar preparado para poder competir contra rivales físicamente más fuertes. Creo que ha sido importante poder terminar ese entrenamiento y ahora hoy viernes pueden descansar. El sábado, efectivamente, el horario es un poco raro, pero lo es para los dos y esperamos que lo sea más para ellos", advirtió el de Brescia de cara al debut a las 11.00 ante Australia. En este sentido, dejó claro que su equipo "ni beneficia ni perjudica" ni que "afecte demasiado ni para bien ni para mal" el horario, pero sí que saben que, "por conocer la fuerza" de sus tres primeros rivales a los que se han enfrentado "muchas veces", que necesitarán "una prestación excelente para poder competir en este grupo". "Ahora prácticamente son tres finales y cada una de ellas además tendrá un peso importante", aseveró. Finalmente, se refirió al escenario del choque, el Pierre-Mauroy de Lille, donde presenció como seleccionador la exhibición de Pau Gasol en las semifinales del Eurobasket de 2015. "El jueves nos preguntábamos un poco esto. Viendo el campo y recordando esos partidos, sobre todo esa semifinal contra Francia, en la que no cabía un alfiler de los 27.000 asientos posibles, un poco como será lo de este sábado, pero nuestros jugadores están acostumbrados a competir en cualquier escenario", resaltó. "Obviamente quién más los es gente como Rudy o Sergio, quién menos los más jóvenes, pero entiendo que la concentración y hacerlo lo mejor posible en la cancha será, desde el momento en que el árbitro levante el primer balón, prioritaria", sentenció.

