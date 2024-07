Nicolás Maduro asegura contar con "una nueva mayoría" para lograr su segunda reelección

Caracas, 25 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que cuenta con una "nueva mayoría" que lo respaldará en los comicios de este domingo, en los que buscará una segunda reelección, para lo que deberá enfrentarse contra nueve contendientes.

"Hemos constituido una nueva mayoría política, social, cultural que se va a expresar con una contundente mayoría electoral el domingo que viene", remarcó el mandatario durante su acto de cierre de campaña, que aglomeró en Caracas a miles de simpatizantes de varias regiones de Venezuela.

Según dijo, el chavismo, en el poder desde 1999, se mantiene unido, "sin una sola fisura, como un solo bloque de fuerza" y será la principal maquinaria que lo respaldará en las urnas, en las que el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, buscará poner fin al mandato Maduro.

"He cumplido mi juramento de lealtad a mi comandante Hugo Chávez (1999-2013), no me he rendido ni me rendiré jamás ante ningún poder, soy leal al pueblo, hasta más allá de esta vida", exclamó, en alusión al fallecido presidente, que lo eligió como su heredero político a finales de 2012, cuatro meses antes de su muerte a causa de un cáncer.

Maduro repitió varias de las promesas que lanzó durante los 21 días de campaña, explicando que se trata de compromisos que asumirá cabalmente en el próximo sexenio en el poder, en caso de salir favorecido en las urnas.

"Mi única misión, después de haberme salvado de 100 atentados, es hacer grande esta Venezuela y llevarla al camino de la prosperidad, del crecimiento, del socialismo del siglo XXI", añadió. EFE

