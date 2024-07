Los europeos son quienes más alcohol beben del mundo, una media de 9,2 litros al año

Los adultos europeos consumen una media de 9,2 litros de alcohol puro al año, lo que los convierte en los mayores bebedores del mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que llama a los países a implementar políticas eficaces para reducir el consumo de bebidas etílicas. Un nuevo informe de la OMS divulgado este jueves, que abarcó 53 países de la región europea de la OMS, que incluye países europeos y centroasiáticos, revelan que los hombres europeos beben casi cuatro veces más que las mujeres y que los bebedores suman 470 millones. De acuerdo con la publicación, dos terceras partes de los adultos beben, uno de cada diez tiene un trastorno por consumo de alcohol y cerca del 6 por ciento vive con dependencia del alcohol. A pesar de estas cifras, solo 12 de los 53 países han reducido en un 10 por ciento el consumo de alcohol desde 2010, según la OMS. En los países con mayor población de Europa, como Rusia, Turquía y Ucrania, se han registrado disminuciones notables debido al aumento de los impuestos y las limitaciones de disponibilidad. La OMS ha explicado que esas reducciones hacen parecer en los números totales que hay una bajada importante en el consumo de alcohol en Europa como región, aunque en realidad no sea así. De hecho, los países de la Unión Europea no han registrado ningún cambio en el consumo de alcohol durante más de diez años, lo que destaca la necesidad de intensificar las acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A este respecto, la OMS ha alertado sobre el impacto de largo alcance que supone el hábito de beber y que incluye violencia doméstica, accidentes y problemas de salud mental. La asesora regional de la OMS sobre Alcohol, Drogas Ilícitas y Salud Penitenciaria, Carina Ferreira-Borges, ha asegurado que Europa está pagando un alto precio por el hábito de beber. "El alcohol está causando cientos de miles de enfermedades cardiovasculares, lesiones, cánceres y cirrosis hepática en nuestra región", ha apuntado. El estudio muestra que el alcohol es una de las principales causas de muerte en Europa, con casi 800.000 muertes al año. 2.200 personas mueren diariamente por causas relacionadas con el alcohol, lo que supone casi el 9 por ciento de todas las muertes en la región. La mayoría de las muertes relacionadas con el alcohol -más de 600.000 al año-, se deben a enfermedades no transmisibles, la mitad de ellas a enfermedades cardíacas. Además, se observa una alta incidencia de cánceres relacionados con el alcohol debido al alto consumo y al envejecimiento de la población europea, lo que plantea un problema pues pocas personas saben que el alcohol constituye un alto riesgo de cáncer. Pese a los riesgos, la OMS ha destacado que muchos países europeos no están implementando las recomendaciones de la OMS para reducir su consumo, como aumentar los impuestos al alcohol, restringir la comercialización y reducir la disponibilidad. Como ejemplos de países donde estas políticas están funcionando, ha señalado Lituania, Letonia y Estonia. La OMS ha recalcado que existen la evidencia y las herramientas, y ha subrayado que lo que se necesita es "voluntad". "Debemos actuar ahora y hacer cambios para mantener sanas a nuestras poblaciones", ha subrayado llamando a los países a actuar.

