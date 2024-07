López Obrador explica críticas de Trump sobre carteles en México por campaña electoral

Ciudad de México, 26 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó este viernes las declaraciones del candidato presidencial y exmandatario de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) sobre los carteles de droga por la "circunstancia de la campaña".

"Lo que diga mi amigo Trump hay que verlo en la circunstancia de la campaña", sostuvo en su conferencia diaria, por lo que recomendó "no alarmarse".

El pasado martes, el aspirante republicano y su compañero de fórmula, J. D. Vance, dieron una entrevista en el canal Fox News en la que el expresidente indicó que "el problema es que México está petrificado ante los carteles porque pueden remover al presidente en dos minutos" y agregó que "los carteles están gobernando México”, sostuvo.

"Ya se lo expresé amablemente en una carta al presidente Trump. Son tiempos electorales y, en cualquier lugar del mundo donde hay elecciones, se exacerba la retórica, se habla más de la cuenta y hay demasiada pasión", reconoció López Obrador.

Recordó la campaña electoral del republicano en 2016, que le llevó a la Casa Blanca, donde utilizó "pronunciamientos de este tipo".

Sin embargo, matizó que"pasó el tiempo", el actual presidente de México se instaló en el Palacio Nacional y Trump "empezó a moderarse, a cambiar", algo que hizo que ambos líderes se "entendiesen bien".

"Cuando estábamos en el Gobierno, me pidió opinión. Me dijo: '¿Qué piensas sobre que consideramos terroristas a los narcotraficantes de México?' Y le dije: 'No estoy de acuerdo'", rememoró.

"Y di mis razones. (...) Porque somos un país independiente, soberano y no queremos que vengan del extranjero y, con la excusa de que se trata de un terrorista, se lleven a cualquier persona", añadió.

Una postura que, según la versión de López Obrador, fue entendida por el republicano.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también salió al paso de las palabras de Trump el pasado miércoles con su rechazo a la idea de que el país esté dominado por el crimen organizado.

“No estoy de acuerdo (…). México ha avanzado en la disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más”, aseveró.

Sheinbaum presumió que la percepción social de inseguridad en México se redujo en más de 20 puntos porcentuales en los últimos seis años, durante la presidencia de López Obrador (2018-2024).

Asimismo, la exjefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) destacó que, en la capital mexicana, la disminución fue aún mayor, al pasar de un 92 % a un 59 % el año pasado, cuando dejó el cargo para competir por la Presidencia.

Precisamente, el actual mandatario, que dará el relevo a Sheinbaum el próximo 1 de octubre, reiteró el llamado a la calma por las declaraciones de Trump.

"Es como cuando dice: 'Vamos a cerrar la frontera'. Pues simple y sencillamente no se puede, ahí sí se cae el Gobierno. Quizá no en dos minutos o en 15, pero si cierra la frontera se provoca una rebelión", advirtió.