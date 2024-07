Lola Herrera recibe el Premio 'Lorenzo Luzuriaga' por su trayectoria artística

Miércoles de lo más emotivo para la actriz Lola Herrera, que recogía en el Corral de Comedias de Almagro el Premio 'Lorenzo Luzuriaga', otorgado por UGT-Servicios Públicos, en reconocimiento a toda su trayectoria artística. "Este trabajo te permite jugar muy en serio e invita a los demás a jugar también", aseguraba para referirse a su profesión. "Además, sólo deja el recuerdo: lo puedes olvidar o lo puedes engrandecer si te ha tocado el alma. Yo como espectadora tengo funciones que no olvidaré en la vida ni lo que me dieron cuando las vi". También rememoraba sus inicios y el apoyo de sus padres. "Tuve la suerte de que entendieron que yo quisiera ser actriz y me permitieron volar. Gracias a ellos hice el camino". Aún así, aseguraba que le parece que quienes emprenden su mismo camino en la actualidad "lo tienen más difícil todavía: entonces la profesión era muy pequeña y nadie quería entrar en este oficio porque era un desdoro, pero ahora mucha gente quiere hacer esto y está muy complicado". Desvelaba, eso sí, que no puede quedarse solo con uno de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. "La Carmen Sotillo de Delibes la he hecho en cinco épocas distintas a lo largo de 40 años, pero he interpretado a muchas mujeres que me han enseñado muchas cosas. Si solo hubiera sido Lola a lo largo de mi vida no me hubiera aguantado, pero estas mujeres me han permitido salir de mí cuatro o cinco horas al día. Todos los personajes te dejan algo y tú te dejas algo en ellos también". "El teatro también me ha quitado muchas cosas", reconocía. "Cuando mi primera hija estuve haciendo la función hasta los ocho meses de embarazo y a los 17 días de dar a luz estaba haciendo funciones en Burgos. Tardé tres meses en verla. Lloré por toda España. O el día que murió mi padre, trabajé". A pesar de todo, concluía rotundamente que la suya "es una profesión hermosa, hermosísima".

