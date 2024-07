Lara Dibildos da la cara por Álvaro Muñoz Escassi tras sus polémicas: "Es muy generoso"

Después de disfrutar de una escapada de cuatro días por Formentera con su nueva pareja, Carlos Maturana, Lara Dibildos ha regresado a Madrid y ha tenido que hacer frente a la gran polémica que ha servida con el padre de su hijo, Álvaro Muñoz Escassi. Este viernes hemos podido hablar con ella y nos ha confesado que "no sé con quién está, no sé si están o no, no tengo ni idea porque no le he preguntado", refiriéndose a las imágenes que han salido a la luz del jinete con Hiba Abouk. Eso sí, ha explicado que "cuando hay este follón mediático intentamos preguntarnos lo menos posible porque si luego sale algo o se filtra algo no somos ni él ni yo, aunque ya lo sabemos porque siempre lo he dicho, somos familia". Tampoco se lo ha preguntado al hijo que tiene en común con él tras haber estado con la actriz: "Yo a mi hijo no le he preguntado, nosotros nos preguntamos 'cómo estás, ¿estás bien?, necesitas algo' eso es lo que nos preguntamos porque queremos que estemos bien". La hija de Laura Valenzuela no dudaba en defenderlo tras el perfil que se está dibujando de él públicamente y ha explicado que aunque "en sus relaciones amorosas no me voy a meter nunca, ni tengo mucha idea, ni se me ocurriría opinar" lo que sí piensa "es que es alguien fundamental en mi vida, me ha demostrado que es un tío muy generoso con su gente, que está ahí para todo de verdad y eso es lo que a mí me importa sobre todo por nuestro hijo, que además es un padre estupendo". Dibildos no ha querido entrar a opinar los testimonios de las mujeres trans que han salido a la luz y ha dejado claro que lo único que le preocupa es que él esté bien: "Lo que me duele es que él lo pueda pasar porque creo que las cosas que suceden en nuestra vida privada tienen que quedar en nuestras vidas privadas, en casa, no sé lo que es verdad o mentira, a mí lo de que la gente vaya contando en los programas de televisión y si encima es previo pago, no me ha gustado nunca, yo no he hecho nunca y no comparto nunca con mi forma de ser ni con la educación que me dieron". Tras esas vacaciones con Carlos, la actriz nos confirmaba que está muy enamorada: "Estoy en un momento, como he dicho todo este tiempo, de tranquilidad y felicidad, sonriendo y disfrutando del momento, que tenemos que disfrutar del momento todos porque mañana dios dirá" y se deshacía en elogios hablando de él: "Qué te voy a decir yo de él, todo cosas buenas, es un tío estupendo, muy buena gente, muy normal y con mucho sentido del humor".

