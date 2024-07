Ernesto Sevilla nos habla de cómo vivió la reaparición de Amaia Montero

Dani Rovira, Ernesto Sevilla, Casandra Ciangherotti, El Langui y María Hervás estrenaban esta semana su último trabajo, 'Cuerpo escombro', una comedia sobre la discapacidad que tiene un gran mensaje de fondo. Fueron muchos los rostros conocidos que se dieron cita en el estreno como fue el caso de Juan Dávila, los protagonistas de 'Campeones', Grecia Castta, Luis Larrodera junto a su familia, Laila Jiménez, Cristobal Suárez, Dani 'el gallo', Irene Villa, Inés Ballester, Modesto Lomba, Rafael Amargo y Luciana o Ignacio de Borbón junto a su pareja Paula Colubi entre otros. Pudimos hablar con Ernesto Sevilla de todos los temas de actualidad y sin duda uno de ellos fue la reaparición de Amaia Montero, de la que comentó que "se nos puso la piel de gallina, sí, sí, sí. Fue una reaparición, además, con esa canción". Y es que nos explicó que "de 'La Oreja de Van Gogh' soy muy fan, y de Amaia Montero también. Ahora es que, claro, de repente... Como ella ha salido y la ha petado tanto, ahora la gente va a decir... Entonces, ¿a quién hay que seguir?". El actor calificó la reaparición como algo "muy bonito y muy espectacular" y dejaba claro que solo una artista como ella puede hacerlo de esa manera: "Hay que hacerlo como la ha hecho ella". Por último, tirando de ese sentido del humor que siempre ha demostrado ante las cámaras, Ernesto nos comentaba que no conoce a nadie de la Casa Real: "He estado a punto de conocerles me gustaría conocerles pero no, no, no tengo ninguna anécdota con ellos". Y... ¡atención! porque nos desvelaba que se plantea invitar a Froilán a alguno de sus espectáculos para meterse en su círculo: "Hombre, claro. Me gustaría a lo mejor que se viniesen a... Algún after. Estaría muy guay. Froilán es experto, ¿no?".

