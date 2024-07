Sonia Ferrer se planta tras las imágenes de Escassi con Hiba Abouk

Después de asegurar públicamente que no querría tenerle como enemigo y reflexionar sobre porqué ninguna expareja de Álvaro Muñoz Escassi ha hablado mal de él públicamente, Sonia Ferrer se situaba en el foco mediático y tras la polémica con María José Suárez se convertía en uno de los rostros que más interesaba escuchar. En este contexto, la periodista se ha mantenido al margen y ha asegurado que no va a decir nada más sobre su ex. Hoy, hemos intentado hablar con ella tras las imágenes de Escassi con Hiba Abouk y nos aseguraba que no conoce a la actriz y que no le va a dar ningún consejo porque "no la conozco y por supuesto no tengo ningún consejo que dar a nadie". Además, nos ha dejado claro que no quiere hablar de Álvaro ni de la actriz porque esta historia es algo que "no va conmigo hay unos protagonistas, preguntadles a ellos". La presentadora de televisión aclaraba que Escassi es una persona completamente desconocida para ella ahora porque hace más de diez años que no tiene contacto con él, por lo que no puede confirmar si el perfil que se dibuja de él es correcto: "Es que yo conozco a Álvaro de hace diez años, no sé nada de su vida ahora, no tengo nada que decir". Por último, la periodista sí que respondía a la pregunta de si es cierto que la relación sentimental que mantuvo con él era también abierta y se ha mostrado rotunda: "No".

