Nadia Erostarbe: "Cualquier cosa puede pasar en Teahupo'o"

Las surfistas españolas Nadia Erostarbe y Janire Gonzalez Etxabarri coinciden en señalar que en Teahupo'o "cualquier cosa puede pasar", por ser una ola que, además de dar "mucho miedo" también es "impredecible", con lo que mantienen su ilusión de hacer una buen papel en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Erostarbe, que explicó que el surf siempre ha estado "muy presente" en el País Vasco y de ahí su representación en los Juegos, explicó que hay favoritas pero pueden estar entre ellas. "Es una ola a la que no estamos acostumbrados a competir. Hay favoritas que han competido mucho más aquí, pero estamos dentro de ellas", dijo en una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Español. La de Zarauz atendió a los medios desde Tahití, junto al resto del histórico equipo olímpico español de surf, los primeros representantes de España en este deporte. "Uno de mis puntos fuertes es que voy de cara en esta ola, así es esta ola y es más fácil para mí. Haber pasado tiempo aquí, la confianza que tengo, es un punto fuerte", afirmó la talentosa surfista vasca. Por otro lado, Erostarbe apuntó que "cualquier cosa puede pasar" en Teahupo'o, ya que la ola puede ofrecer su espectacular tubo o puede ser un día de hacer giros en busca de una buena puntuación. "Hay días de giros y de tubos, de momento hemos tenido más giros. Cualquier cosa puede pasar", afirmó. "No hemos estado antes aquí en otras competiciones, es un sitio muy tranquilo. Sigue siendo tranquilo, pero hay muchas restricciones. Hay que enseñar el pase, hay que coger 30 barcos para llegar a la ola. Está siendo raro, no estamos acostumbrados a estas cosas", terminó. Por su parte, Gonzalez Etxabarri confesó que la ola tahitiana "da mucho miedo". "Es una ola que da mucho miedo, da impresión, aparece de la nada. Llevamos unos cuantos entrenamientos y poco a poco estamos cada día mejor, con ganas", afirmó. "Sacaremos todo lo que tenemos. Todos tenemos opciones. Es una ola que puede pasar cualquier cosa. Vamos a disfrutar y a demostrar lo que sabemos. Todos tenemos opciones y lucharemos por eso", añadió, reconociendo que, "en parte es una pena" no disfrutar de París y de la Villa Olímpica, pero están "en un paraíso".

Compartir nota: Guardar Nuevo