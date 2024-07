Luis Miguel conquista Chiclana de la Frontera... ¿sin la presencia de Paloma Cuevas?

Luis Miguel está viviendo una de sus etapas más espléndidas en su carrera profesional. Dando lo mejor de sí mismo encima de los escenarios, el artista está disfrutando al máximo su gira por España. Ahora ha saboreado el éxito en Andalucía. En medio de fuertes medidas de seguridad, Luis Miguel se dejaba ver este miércoles abandonando el hotel en el que se ha hospedado en su estancia en Santi Petri para dirigirse al concert music festival en Chiclana de la Frontera donde le esperaban sus fans. De camino al evento, Luis Miguel es escoltado por un verdadero séquito de coches entre los que vemos algunos de la guardia civil además de su seguridad privada. Horas más tarde, el Sol de México se dejaba la piel sobre el escenario del concierto de Chiclana de la Frontera donde contó con un público completamente entregado y algunos rostros conocidos. Siguiendo con su recorrido por toda la geografía española, Luis Miguel volvió a cantar algunas de sus canciones más conocidas como 'será que no me amas' o 'amor, amor, amor'. Eso sí, ni rastro de Paloma Cuevas. La modelo, que sí que le ha acompañado en los demás conciertos que ha ofrecido en España, no se ha dejado ver en esta ocasión... no sabemos si porque tuvo en cuenta la presencia de las cámaras o porque no asistió.

