Elena Tablada zanja todas las dudas tras la victoria judicial contra Javier Ungría

Elena Tablada recibía la semana pasada la que sin duda se ha convertido en la mejor de las noticias: ganaba su guerra judicial con Javier Ungría. Después de casi dos años de un largo proceso de divorcio, la justicia ha determinado que sea ella quien tenga la totalidad de la custodia de la hija que tienen en común de cuatro años. Sin embargo, con lo que no contaba la influencer es que su marido fuera a hablar públicamente asegurando que "ninguno celebre demasiado, que ninguno está muy contento supongo", indicando que la resolución no ha sido motivo de celebración para ninguna de las partes. Pero parece que se equivoca, ya que hemos hablado este jueves con Elena y se ha mostrado indiferente ante las palabras de Ungría asegurando que iba a seguir luchando para obtener la custodia compartida: "Él puede hacer lo que quiera". Además, ha aprovechado para dejar claro que no va a recurrir para obtener más pensión económica: "No, cariño" y cuando le recordamos que su ex dijo que no había motivo de celebración, Tablada expresaba un "bueno..." en desacuerdo.

Compartir nota: Guardar Nuevo