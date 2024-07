Curry: ¿Que contra quién me haría ilusión jugar? Contra quienquiera que esté en la final

París, 25 jul (EFE).- Stephen Curry, una de las grandes estrellas del equipo de Estados Unidos, gran favorito para ganar el oro en el torneo de baloncesto de los Juegos de París 2024, declaró, durante una rueda de prensa este jueves en París, que contra quien más le "hará ilusión jugar" es "contra quienquiera que esté en la final".

Curry, de 36 años, el mejor triplista de todos los tiempos y cuatro veces ganador de la NBA con los Golden State Warriors, fue campeón del mundo con su país en 2010 y en 2014, pero nunca había participado en unos Juegos.

"Estoy agradecido de estar en París. Es una de mis ciudades favoritas en el mundo; y estoy entusiasmado ante mi primera oportunidad de competir en unos Juegos", explicó, durante la citada conferencia de prensa, que tuvo lugar en el Centro de Prensa Principal (MPC) de París, el base del 'Team USA', que compareció junto a su excompañero en los Warriors Kevin Durant, doble ganador de la liga profesional estadounidense y que apunta a un inédito cuarto oro olímpico en el baloncesto masculino.

Curry y Durant (35 años) integran la 'Santísima Trinidad' del equipo que dirige Steve Kerr -entrenador de Curry en Golden State, equipo en el que también tuvo a sus órdenes a 'KD', ahora en los Phoenix Suns- junto a LeBron James (Los Ángeles Lakers), otro que no necesita presentación, cuatro veces ganador de la NBA -de la que es máximo anotador histórico- y que en estos Juegos aspira a ganar su tercer oro olímpico.

"Su juego habla por sí solo", comentó Curry acerca de la posibilidad de jugar junto a LeBron (39). "Su estilo de juego encaja bien con el mío. Tenemos diferentes habilidades en nuestro equipo, pero la química es bastante natural", afirmó el estelar base de Akron (Ohio), dos veces MVP (Jugador más Valioso) de la NBA y diez veces presente en el 'Partido de las Estrellas' de la misma.

Acerca de la diferencia de la línea de tres en el baloncesto FIBA y en el de la NBA, Curry opinó que "es algo diferente".

"Puedes tirar algo largo porque no estés acostumbrado, pero ya me estoy acostumbrando a las dimensiones de la pista. Al final del día no piensas acerca de estas cosas. Sólo coges el balón y tienes la mentalidad de marcar", afirmó. EFE

arh/ism