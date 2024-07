Bibiana Fernández desconoce si su amiga Hiba Abouk mantiene una relación con Escassi

Las imágenes de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi han dado la vuelta a España esta semana y ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la relación que ambos podrían mantener... y es que ni siquiera los amigos de estos saben cuál es el vínculo real. Hemos hablado con una de las amigas de la actriz, Bibiana Fernández, y aunque reconoce no conocer qué tipo de relación hay entre ellos, nos ha confesado que "ella es una mujer que yo quiero mucho, que confío mucho en ella y creo que es una mujer adulta y responsable, una actriz estupenda, si ella ha decidido tener una historia, que yo desconozco, igual son amigos, no he visto imágenes". Y puestos a reflexionar sobre la conexión que han tenido, la veterana colaboradora de televisión explicaba que "tendrán una historieta que no tiene por qué ser un amor, se pueden tener historias y no ser un amor para toda la vida, cuando hablas desde el desconocimiento te cuesta". Eso sí, Bibiana ha dejado claro que no "me parece una sorpresa" porque "la gente se separa, se junta, tiene un amor de verano, tiene una relación que no sabes dónde llega, las relaciones cuando empiezan no sabes dónde llegan. En cualquier caso, si son felices, bendita sea". En cuanto a todo lo que se ha estado hablando de Álvaro en todo este tiempo sobre sus gustos sexuales, la artista explicaba que "ahora que existen tantos géneros, tanta libertad, entiendo que una mujer como pareja se pueda sentir desengañada, entiendo que las cosas se ajusten o no a parámetros que no entendemos", pero recalcaba que "es un momento en el que la gente se acuesta con quién quiere y como quiere".

Compartir nota: Guardar Nuevo