Andy Criere: "La ola Teahupo'o nos lleva a todos a nuestro límite de adrenalina"

El surfista español Andy Criere destacó este jueves que la ola Teahupo'o "lleva a todos" los competidores de los Juegos Olímpicos de París a su respectivo "límite de adrenalina", de cara a una competición que se celebrará en la sede homónima de Tahití, en plena Polinesia francesa y a 15.000 kilómetros de la capital del país. "Quizás nos pasa a todos, pero a mí por lo menos es como que no me acostumbro; no solo a la ola, sino a todo el entorno, que yo creo que es lo que lo hace mágico: los paisajes, el color del agua, las montañas de fondo... Y obviamente pues la ola puede ser un regalo y también puede ser como un 'ostras, no me lo esperaba'", dijo Criere en rueda de prensa. "Es muy impredecible y a la vez muy fuerte, llega muy rápido sobre los surfistas y muy de pronto porque no se puede ver con antelación. Es como que aparece así de la nada y creo que nos lleva a todos a nuestro límite de adrenalina y un poco a esa tensión que nos encanta", relató. Luego el deportista vasco señaló que "lo primero a batir" durante el certamen olímpico sería "quizás la parte mental", de "cada uno con su juego". "Sí que de forma más específica creo que hay ciertos surfistas que son expertos en esta ola por el tiempo que han pasado, por la cantidad de campeonatos que han hecho aquí, por las situaciones que han vivido en general. Creo que eso en esta ola es muy importante", añadió. En este sentido, destacó como favoritos al estadounidense John John Florence y al brasileño Gabriel Medina porque "tienen aquí muchos kilómetros recorridos". "También me llama la atención que cuanto más surfeo esta ola, más me da la sensación que favorece a surfistas que sean fuertes físicamente. Estos dos concretamente que he mencionado son dos toros y creo que eso puede sacarte de muchas situaciones, no solo cogiendo las olas sino llegando a ellas", argumentó al respecto. "Yo he intentado simplificar lo máximo posible con mis tablas. Por eso, junto con mi diseñador de tablas James Cheal, de la marca Chili, hemos hecho tres tamaños de tablas y repetidas tres veces cada una. A partir de ahí, lo que ha hecho ha sido quitar mucho volumen porque la intención es que la tabla pueda agarrar lo mejor posible a la pendiente de la ola, que aquí es como superempinada como tal", explicó Criere. "Ahí la idea es que tengas una tabla refinada que pueda engancharse muy bien, acoplarse muy bien a la ola y a su curva. Estoy contento con las tablas y con las sensaciones que estoy teniendo en la ola y también es verdad que cada día es un día nuevo, cada ola es diferente, entonces me voy adaptando y voy aprendiendo sobre la marcha, pero creo que es una gran suerte contar con unas tablas que me permitan mejorar", apostilló. Además, Criere reiteró que puede haber "todo tipo de situaciones" en los JJ.OO. "Eso es lo bonito también. Como surfista, lo que nos mueve, sobre todo los tubos, es una de las maniobras dentro del surf que para nosotros es pura adrenalina. Pero obviamente creo que lo importante es estabilizar un poco todas esas emociones, sobre todo para estar descansado y para poder afrontar situaciones de alta intensidad", avisó. ARITZ ARANBURU: "ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA" Por otra parte, en la conferencia de prensa también intervino Aritz Aranburu, ejerciendo labores de entrenador. "Está siendo una gozada. El hecho de que los tres surfistas se hayan clasificado y estén entre los 40 mejores del mundo en estas Olimpiadas ya es algo que hay que celebrar. Pero bueno, ahora estamos aquí y es una oportunidad única, que se puede repetir en cuatro años, pero ahora es única", insistió. Igualmente elogió de sus pupilos "la actitud que están teniendo abrazando este proceso olímpico para el deporte del surf, que es algo nuevo". "A mí la verdad es que me motiva mucho estar al lado de ellos y ver el crecimiento personal que están teniendo a través de esta ola, está siendo algo muy bonito", agregó Aranburu al respecto. "Llegamos con ganas, mucha energía, hemos hecho una buena familia aquí y a ver qué pasa. Vamos a ir con ganas, a por todas. Estamos superagradecidos a Basque Team y al Consejo Superior de Deportes, que nos han ayudado un poco con los entrenamientos antes de venir", indicó. "Yo tengo experiencia de haber competido aquí muchas veces antes, pero ellos no, y en ese aspecto era muy importante el hecho de venir aquí, conocer la ola y también todo lo que rodea la ola; la cultura, todo es muy bonito al final cuando vienes a un campeonato y conocer que vas a ser parte de un lugar muy bonito", apuntó el ahora seleccionador. "Venimos de un lugar donde la cultura es muy fuerte también y aquí en Tahití eso se repite, entonces es bonito abrazar eso y disfrutarlo de todas las maneras", concluyó Aranburu, tras haber aludido a las raíces de los representantes españoles durante estos JJ.OO. en el País Vasco.

