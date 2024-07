Ana Mena se declara fan de Karol G: "Me encanta ella y su música"

Los conciertos de Karol G en la capital madrileña han dado mucho que hablar, pero lo cierto es que la reaparición de Amaia Montero en uno de ellos ha sido uno de los momentazos más comentados esta semana. Nadie imaginaba que tras dos años 'desaparecida', la artista iba a ser una de las invitadas de 'La Bichota'. Muy emocionada e interpretando su icónico tema 'Rosas', Karol G le prestaba el escenario a la cantante para que disfrutara de un hecho que ya forma parte de la historia musical de nuestro país. Un acto de generosidad que ha sido de lo más aplaudido entre sus seguidores. Entre los asistentes al último concierto pudimos ver a Ana Mena, que nos confesaba que le encantaría compartir escenario con Karol G: "Sin duda, imagínate, ¿qué pregunta es esa? ¡Claro que sí!". Además, nos explicaba que le dio rabia no haber visto la reaparición de Amaia Montero en directo: "Pero me lo perdí, me lo perdí, me flipó, de verdad, además yo que soy súper fan de ella también, o sea, que maravilla". Siendo una de las artistas más demandadas en la actualidad por su público, Ana se declaraba fan de Karol G: "Ay, me encanta su música, me encanta el buen rollo que transmite todo, me encanta ella, o sea, que genial".

