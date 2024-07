Torres dice que el decreto-Ley para la acogida de menores migrantes es "imposible" e invita al PP a cambiar su postura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este miércoles que aprobar por decreto-Ley la acogida de menores migrantes es "imposible" y ha invitado al PP a cambiar su postura. "Un decreto-Ley tiene que ser convalidado 30 días después y es imposible. No tiene apoyo para que pueda ser convalidado", ha señalado Torres en rueda de prensa en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Así lo ha puesto de manifiesto Torres tras rechazar el Congreso este martes la proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería, presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria. En concreto, PP, Vox y Junts votaron en contra de la iniciativa. En este sentido, Torres ha apuntado que "la única solución" para los menores migrantes no acompañados es "la modificación legislativa" y que esta es la "única opción segura, estable". "Con lo que ayer vimos, no podemos contar con el Partido Popular, a no ser que reflexione y cambie su postura y yo los invito a que lo hagan", ha asegurado Torres.

