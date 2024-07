Lola Mencía, expulsada sorpresa de 'Supervivientes All Stars'

Sofía, Marta o Lola... la quinta expulsión, esta vez sorpresa, de 'Supervivientes All Stars' se disputaba entre tres de las concursantes más polémicas de esta edición que se encontraban con la noticia de su expulsión sin esperarlo durante la gala. Finalmente, Lola se convertía en la expulsada de esta semana tras no conseguir el favor de la audiencia que ha apostado por dos de los pesos pesados de esta edicón, Marta y Sofía. Una vez más enfrentadas durante toda la gala, Marta y Sofía volvían a discutir por sus diferencias a la hora de entender el concurso y la convivencia y es que ninguna de las dos ha logrado dejar sus diferencias de lado para intentar disfrutar del concurso al máximo. "La jugada de Sofía fue una puñalada" reconocía Marta sobre el motivo por el cual se rompió su amistad con su compañera. "Yo estoy acostumbrada a tratar con mi madre que pensaba que era complicada pero basta con salir de casa y darte cuenta de que hay más. Con mi madre al menos puedo hablar, no es continuamente el machaque" respondía Sofía al respecto. Salvándose de la expulsión en primer lugar, Marta seguía con su concurso completamente derrotada por la pérdida de su amiga y gran apoyo en este concurso, Lola. "Muchas gracias, llevaba un mes sin estar expusta y sé que han pasado cosas que han dividido a españa por así decirlo pero gracias por el apoyo, es un super regalo" agradecía Sofía tras saber que continua en el concurso. "Ha sido muy duro, quería dar las gracias a las personas que me han salvado, a mis compañeros, mi casa está abierta para todos y mucha suerte, ya no queda nada, sois cinco pedazo de finalistas y os lo merecéis" se despedía Lola.

