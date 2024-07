Irene Villa, nuevo dardo contra Nuria Fergó: "Escucho otra música"

Ultimando detalles para su boda con David Serrato, Irene Villa hace un hueco en su agenda para apoyar la cultura y el cine español. Aprovechando la oportunidad, hemos podido preguntarle qué tal su relación con Nuria Fergó ahora que la cantante está a unos meses de casarse con el padre de sus hijos. Pues bien, su respuesta no nos ha dejado indiferentes. Al preguntarle acerca de si escuchaba la música de Nuria, respondía sin mucho miramiento que "escucho otra música". Rápidamente, intentando mantener la calma y adelantándose a los posibles rumores que podrían surgir, aseguraba que no hay ningún problema, por lo menos, por su parte: "Por mí, os prometo que nada, y ojalá que por ella... Tampoco, y ya se zanjea aquí el tema". Aunque confirmaba que ni ella ni Juan Pablo Lauro estarán invitados a su boda. Aprovechaba para comentar cómo ha mejorado Juan Pablo Lauro tras su reciente ingreso: "Está con los niños, que era lo que quería, claro. Ha tomado la fuerza que necesitaba y mis hijos yo creo que le han dado mucha energía y... y ahora está, por suerte, muy bien". Recordaba lo bien que han sabido gestionar siempre la custodia compartida, algo que parece costarles a Elena Tablada y Javier Ungría, para quienes tiene un consejo: "yo creo que la custodia compartida es lo que debe primar, porque tanto el padre como la madre tiene derecho sobre sus hijos. Aquí nadie es de nadie". Contando los días que faltan para dar el 'sí, quiero' a David Serrato, desvelaba los primeros detalles sobre su vestido y sobre el papel de sus hijos en este día tan especial. Solamente llevará un vestido, pero será "como la dueña, desmontable" y sus hijos se encargarán de hacer algunas de las lecturas. La celebración se dividirá en dos etapas: la boda íntima en el Monasterio de la Vid y una celebración más pública en la capital. Deshaciéndose en halagos hacia su prometido, espera impaciente el momento en que unan sus destinos: "mi pareja, mi amigo, mi amante, mi confidente, el que me da una paz increíble".

Compartir nota: Guardar Nuevo