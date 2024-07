Hablamos con Mariló Montero tras los stories virales del encierro de su hijo en un ascensor

Alberto Herrera y su madre, Mariló Montero, protagonizaron hace unos días un momentazo en redes sociales que se viralizó por la sentido del humor que se gastaron los dos ante una situación en la que muchos hubiesen entrado en pánico. Preparados para asistir a una boda, madre e hijo no se imaginaban que iban a vivir un contratiempo en el último momento. Disfrutando de su primer día de vacaciones, el locutor colgaba unos stories en su perfil de Instagram avisando a sus seguidores que se había quedado encerrado en el ascensor. Él grabando desde el interior y la presentadora de televisión desde el descansillo. Unos stories que, lejos de alertar a su comunidad de seguidores, les entretuvo... y es que hay que tener sentido del humor para contar una accidente como este en términos positivos. "Si te falta el aire rompo el cristal" decía Mariló ante las comentarios de su hijo quejándose por el calor que hacía en el interior. Y es que Alberto tuvo que quitarse la camisa debido a las altas temperaturas... eso sí, el 'cachondeo' no les faltó. Tras estos comentados stories, hemos podido hablar con la periodista y se quedaba de lo más sorprendida al conocer que ese episodio se había convertido en noticia: "¿De verdad que esto da para tanto? Que exageráis mucho". Mariló restaba importancia a su amago de romper el cristal para que su hijo pudiese respirar mejor en el interior del ascensor: "Pues nada, como cualquier madre. Ya está" y nos confirmaba que no pasaron miedo: "Que va, que va, nada. Gracias".

Compartir nota: Guardar Nuevo