¡Exclusiva! María José Suárez se toma con mucho humor las nuevas fotografías de Álvaro Muñoz Escassi con Hiba Abouk

A pesar de las muchas veces que han negado una historia de amor entre ellos, las fotos que confirman la relación sentimental entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk verán la luz en las próximas horas. Intentando recuperar poco a poco la tranquilidad en su vida tras poner punto y final a su relación con el jinete, María José Suárez ha decidido tomarse esta noticia con sentido del humor y así lo ha demostrado ante los micrófonos de Europa Press. En esta ocasión hemos podido ver a la diseñadora en su llegada a Madrid donde ha conocido la noticia de estas nuevas fotografías que confirmarían el romance entre Álvaro e Hiba: "Muy bien" se limitaba a decir al respecto. Ante la incredulidad de unas viajeras que no podían apartar la mirada de de María José y las preguntas sobre Álvaro Muñoz Escassi, la modelo no podía retener las risas protagonizando un momento de lo más divertido. "Están ahí mirando para atrás como diciendo... ¡Uy, qué interesante!" comentaba María José. Dejando muy claro que ella no tiene nada más que añadir a su relación con Álvaro Muñoz Escassi y todas las informaciones que salgan sobre él a partir de ahora, la empresaria aclaraba: "Yo ya lo que tenía que decir al respecto lo he dicho ya en una entrevista y ya no tengo nada más que opinar sobre este tema". Sin lugar a dudas, estas nuevas fotografías suponen un duro golpe para María José que está viendo como sus sospechas con respeto a un romance entre su ex pareja y la actriz se están confirmando.

Compartir nota: Guardar Nuevo