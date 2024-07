Cantabria baila bachata y merengue al ritmo del colombiano Manuel Turizo

Celia Agüero Pereda

Santander, 24 jul (EFE).- El colombiano Manuel Turizo ha hecho bailar a miles de cántabros al ritmo de bachatas, merengue y baladas en el que ha sido su primer concierto en Cantabria y que ha servido para inaugurar, junto a los también colombianos Cali y el Dandee, una nueva edición del Magdalena en Vivo.

Tras poco más de una hora de concierto del dúo Cali y el Dandee, con un espectáculo que ha abierto este festival santanderino y que ha hecho vibrar a todos los asistentes recordando viejos éxitos como "Yo te esperaré" o "Por fin te encontré", ha llegado el turno de Turizo.

'La nota' ha sido la canción elegida para arrancar esta velada en una noche veraniega, un single que sacó hace ya casi tres años junto a los cantantes Rauw Alejandro y Myke Towers.

"Gente de Santander, ¿cómo dice ese coro?", han sido las primeras palabras que el colombiano ha destinado a su público, que no ha parado de aplaudirlo y vitorearlo, antes de comenzar a cantar uno de sus últimos hits 'Copa vacía' que canta junto a Shakira.

El broche especial y anecdótico de la velada sucedió casi al inicio del concierto, tras la tercera canción, cuando el intérprete ha invitado al escenario a una joven que contraerá matrimonio próximamente para bailar junto a ella al ritmo de la canción 'El merengue'.

"¿Ponemos a bailar a la novia o qué?", así ha anunciado Turizo al público que iba a subir a esta chica que tenía un cartel en el que decía que "la novia baila bachata, saca a bailar a la novia".

'La Bachata', 'Vaina loca' y 'Mala costumbre' son otros nombres de algunas de las canciones que han puesto a bailar a los cántabros en este primer día de festival durante casi una hora media.

Además de los ritmos bachateros, también ha habido lugar para el romanticismo que ha puesto el colombiano con canciones como 'Culpables' o 'Quiéreme mientras se pueda'.

"La gente decía que la intro de esta canción era muy larga y no iba a funcionar. Nunca digas que no se puede, trabaja por lo tuyo. Santander, Dios me los bendiga, gracias por conectar con la música de nosotros", ha dicho el cantante quien ha cantado, acompañado por su hermano Julián tocando el ukelele, su canción 'Una lady como tú'.

Aunque no de forma presencial, algunos de los artistas que han colaborado con el colombiano hicieron aparición en la cita a través de las pantallas del escenario para acompañar a Turizo, entre los que se encontraban las cantantes Shakira, con 'Copa Vacía', y Lola Índigo con '1000COSAS'.

La fiesta hacía aparición con 'Vagabundo' un tema pegadizo y probablemente uno de los más conocidos del cantante, pues su estribillo sonó en todas las radios de nuestro país y fue uno de los éxitos del verano 2023.

La carrera musical de Manuel Turizo despegó en 2018 tras el lanzamiento del single 'Culpables', que se dio a conocer mediante una campaña publicitaria de la red social Instagram.

Desde ese momento, el joven colombiano se ganó el interés de millones de seguidores que llegaron a su música para quedarse.

El romanticismo de sus letras, su energía sobre el escenario y su particular sonido le ha permitido posicionarse rápidamente en la cúspide de la música, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa, con canciones tan reconocidas como 'La Bachata', y colaboraciones muy celebradas como la que realizó con Shakira. EFE

