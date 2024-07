Alba Díaz, hermética y distante al preguntarle por la supuesta nueva ilusión de Enrique Solís

Primero fueron los rumores de ruptura sentimental y al cabo de unas semanas, la revista ¡HOLA! cofirmaba que Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís habían puesto punto y final al romance que habían comenzado. Sin embargo, nada hemos vuelto a saber de ellos. A lo largo de estas últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que el empresario tenga ya una nueva ilusión, pero ¿qué hay de cierto en esto? Este martes nos encontrábamos con Alba Díaz en el último concierto de Karol G en la capital madrileña y aprovechábamos para preguntarle sobre ello. Con la simpatía que le caracteriza, reaccionaba con una sonrisa a los a los rumores que indican a que el exnovio de su madre tendría una nueva ilusión: "Me encanta porque me preguntáis, pero ya sabéis que yo... ahí ya no voy". Y es que si hay algo que siempre ha dejado claro la joven es que no le gusta hablar de las intimidades de su madre, ni siquiera de las suyas, por eso se mantenía al margen: "Sabes que yo no hablo de... Yo hablo de mí". Feliz y enamorada, Alba acudía junto a su pareja al concierto de Karol G y se mostraba radiante tras disfrutar del show: "Muy bien chicos. Muy bien, muy contentos" y aseguraba que "no he parado de llorar, de reír, de saltar, amo la música, amo esta unión, la gente junta dejando su vida atrás, sus mochilas atrás por un ratito. Así que eso es lo importante".

