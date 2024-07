¡Ya no se esconden! Álex González y su novia, Camila Rojido, derrochan amor y complicidad en Ibiza

Aprovechando un hueco en su apretada agenda profesional, Álex González ha viajado hasta Ibiza en compañía de su pareja, Camila Rojido, para disfrutar de unos días de descanso y desconexión en la isla pitiusa. Muy discretos con su historia de amor, la pareja ya no se esconde demostrando entre su grupo de amigos más cercanos que su relación marcha viento en popa. En esta ocasión la pareja se reunió con otra pareja de amigos en uno de los chiringuitos más conocidos de la isla en el que los vimos poniéndose al día sobre sus vidas. Tras el almuerzo, las dos parejas aprovecharon para disfrutar de las vistas mientras charlaban en un ambiente de lo más relajado. Mostrando su lado más atento y cariñoso, Álex no dudaba en abrazar a su chica y rodearla con sus brazos y es que, a juzgar por las imágenes, ambos están viviendo una etapa muy dulce de la relación. Disfrutando de la mayor parte de su tiempo juntos, el actor y la doctora en medicina estética llevan saliendo varios meses, aunque siempre huyendo el foco mediático y es que ya les hemos podido ver paseando por las calles de Madrid en repetidas ocasiones. A la espera de que alguno de los protagonistas decida confirmar de manera pública su historia de amor, ambos siguen presumiendo de complicidad como se puede ver en el momento de las fotografías. Como no podía ser de otra forma, tanto Álex como Camila eligieron para la ocasión un look muy ibicenco con el que no dudaron en posar para una fotografía inmortalizando así el momento. Mientras que el actor eligió pantalón corto blanco con camisa oscura de lino, Camila optó por maxi vestido de crochet en color blanco de lo más acorde para la ocasión.

