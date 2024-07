Las bazas de España para superar el listón de Barcelona'92

José Antonio Pascual

París, 23 jul (EFE).- La delegación española acude a los Juegos Olímpicos de París 2024 con el reto de rebasar el listón de la histórica cita de Barcelona'92 y superar las 22 medallas, barrera hasta ahora inabordable.

Desde entonces, pese a acudir de forma reiterada con el mismo objetivo, se quedó a las puertas de dicha cifra. En Atenas 1996 se quedó en 17, en Sídney 2000 en 11, en Atenas 2004 en 20, en Pekín 2008 en 19, en Londres 2012 en 20 y 17 en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Los resultados de los deportistas españoles en la presente Olimpiada (el periodo entre unos Juegos y otros) alientan al optimismo. El elevado número de medallas conseguidas en Mundiales y Europeos en este periodo así lo atestiguan.

Las opciones son numerosas y de peso. Aunque como es tradicional a lo largo de los Juegos se 'cae' alguna de ellas, el deporte español parece estar dispuesto, por volumen, a derribar esa barrera de las 22.

A los esperanzadores resultados de este ciclo se suman en París unas condiciones climáticas, de horario y de cercanía -con previsible presencia de numerosos aficionados en las gradas- que pueden favorecer a los deportistas, que en algunos casos se entrenarán en España o en sus lugares habituales hasta el último momento.

Acudirán 382 deportistas al sueño olímpico parisino. Una delegación numerosa y diversa que abarca la mayor parte de los deportes del programa con ausencias como en lucha, rugby a 7, breaking, voleibol sala y ciclismo BMX.

Las bazas de España para París 2024:

Ambas selecciones se presentarán en la capital francesa con sólidas opciones después de un ciclo olímpico espectacular. Tanto el equipo de David Martín como el de Miki Oca han sido ocupantes sin fallo de los podios en las grandes competiciones internacionales. El cuadro masculino es firme candidato a volver a ganar una medalla después del oro de Atlanta y el femenino pretende repetir cuanto menos la plata de Tokio e incluso encumbrarse por primera vez a lo más alto del podio.

Es el deporte más fructífero en los últimos tiempos, tanto en esprint como en eslalon con Saúl Craviotto -máximo medallista español- y Maialen Chourraut como auténticos estandartes. En los tres anteriores Juegos su aportación a sido de tres o más preseas.

El K4 500 de Craviotto, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade y Marcus Cooper sigue siendo la embarcación referencia, aunque casi todos los participantes en aguas tranquilas están en disposición de luchar por las medallas, mientras que en eslalon las principales opciones se concentran en Chourraut pese a sus 41 años y a su ausencia en los podios este ciclo, pero con una experiencia y capacidad competitiva indudable, y Miquel Travé, debutante olímpico en París al amparo de su gran evolución que le ha llevado a colgarse varias medallas en las grandes competiciones.

El deporte español más laureado en los Juegos con un total de 19 preseas comparece en Marsella dispuesto a seguir mostrando su competitivodad. Salvo en Río 2016 es un valor seguro. En palabras de Xisco Gil, director de la preparación, el equipo tiene "muchas posibilidades en varias clases".

"Durante esta campaña hemos tenido podios en seis de ellas: 470, 49er, 49er FX, iQFOiL masculino y femenino y Kite femenino, y España ha estado también en el Top10 tanto de Nacra 17 como de ILCA 7", recordó Gil respecto a los resultados de un equipo que aspira a igualar o superar las dos medallas de Tokio.

La selección femenina española llega pletórica a su estreno en unos Juegos. Es la gran dominadora del fútbol universal desde que se hizo con el título mundial en Sídney y pese a los acontecimientos acaecidos tras la final.

Con un estilo de juego reconocible, con la base del intratable Barcelona, dos balones de oro como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí como principales figuras, con una pléyade de grandes jugadoras como Irene Paredes, Mariona Caldentey, Jenni Hermoso, etc, el equipo que dirige Montse Tomé tras reemplazar a Jorge Vilda, España se coronó también en la primera Liga de Naciones y se ha metido por la puerta grande en la próxima Eurocopa. Ahora la plantilla se ha conjurado para volver a brillar en su estreno olímpico y luchar por el oro.

La selección masculina defiende su condición de subcampeona en Tokio dirigida por Luis de la Fuente, ahora técnico del equipo absoluto. Bajo la batuta de Santi Denia tiene mimbres para pelear de nuevo por alcanzar el podio.

La marcha, con Álvaro Martín y María Pérez a la cabeza, ofrecen grandes opciones de medalla a la selección de atletismo, tanto en el plano individual como en la novedosa competición por relevos mixtos.

Jordan Díaz, que por fin puede competir con España tras su nacionalización, y Ana Peleteiro, cuyas opciones suben ante la lesión de la auténtica reina Yulimar Rojas y con el oro de los Europeos de Roma colgado de su cuello, vaticinan asimismo alegrías en el triple salto.

El tenis español se presenta en París liderado por Carlos Alcaraz, que quiere reinar en el ámbito olímpico como lo ha hecho este año en las pistas de Roland Garros y Wimbledon en las últimas semanas. A su lado emerge la ambición de Rafa Nadal, dispuesto a llegar a la mejor forma posible para subir al podio tanto en individuales como, junto al murciano, en el doble, modalidad en la que Marcel Granollers, que también ha llegado número uno del mundo, hará pareja con Pablo Carreño, bronce en Tokio.

El judo español tiene una asignatura pendiente en los Juegos Olímpicos. No logra medalla alguna desde el oro de Isabel Fernández en Sídney 2000.

Sin embargo encara París 2024 con ilusones renovadas, centradas en Fran Garrigós, campeón mundial en Doha 2023 y multimedallista europeo -campeón este año en Zagreb- y Niko Shera, bronce mundial en su nueva categoría de -100 kilos y que ha subido al podio en todas las competiciones que ha disputado este año. Tamién subió al tercer peldaño del podio en -90 Tristani Mosakhlishvili.

Otro deporte con una gran deuda con los Juegos es el remo. Tan solo ha conseguido una medalla, la plata de Luis María Lasúrtegui y Fernando Climent en Los Ángeles'84. Igualmente presenta bazas sólidas como Aleix García y Rodrigo Conde con sus podios mundiales y europeos en doble sculls y Jaime Canalejo y Javier García en dos sin, en cuya versión femenina reclaman protagonismo destacado Aina Cid y Esther Briz.

Fátima Gálvez se perfila como una de las más serias opciones de medalla de toda la delegación española. Su palmarés incluye numerosas medallas y títulos europeos y mundiales, incluido el oro en Tokio en la competición mixta de trap (tiro al plato) junto a Alberto Fernández, que tardó más en lograr su plaza, pero lo hizo de forma estelar al ganar este año los Europeos de Lonato. Andrés García y Mar Molné completan un cuarteto de altos vuelos.

Adriana Cerezo, aquella jovencita que se colgó la plata en Tokio con tan solo 17 años, ha seguido madurando y progresando como para mantenerse como una gran baza. Bronce mundial en Bakú 2023 y actual campeona europea en Belgrado 2024, ansía su segunda medalla olímpica.

Adrián Vicente, bronce mundial también Bakú y europeo en Manchester 2022 y Belgrado 2024, y ganador de los Juegos Europeos 2023, es otra gran opción en -58 kg. Cecilia Castro (-67 kg) y Javier Pérez Polo (-68 kg) tienen el aval de sus brillantes resultados internacionales.

El boxeo español ha alcanzado el hito histórico de clasificar a seis púgiles para unos Juegos, la cifra más elevada desde que se instauró el sistema actual en Barcelona'92. Y lo hace con notables esperanzas.

Enmanuel Reyes Pla (92 kg) y José Quiles (57 kg) afrontarán su segunda participación con opciones de podio. Les acompañan Ghadfa Drissi (+92 kg), Oier Ibarretxe (63,50 kg), Rafa Lozano (61 kg) y Laura Fernández (50 kg) -primera boxeadora española en lograr la clasificación para unos Juegos-.

Vuelve cerca de su mejor versión Carolina Marín a unos Juegos. No pudo defender en Tokio el título olímpico alcanzado en Río de Janeiro. Una grave lesión de rodilla frenó en seco a la onubense. Sin embargo, su resiliencia, su capacidad de superación y su infatigable esfuerzo le han devuelto al primer plano.

En Copenhague 2023 se colgó la plata mundialista, en Madrid 2022 y en Saarbrucken 2024 elevó a siete sus oros continentales, a los que se une el de los Juegos Europeos de 2023, y sus últimos resultados de los torneos más destacados alimentan sus esperanzas.

La selección masculina de balonmano, que atesora cuatro bronces olímpicos, el último en Tokio, de nuevo presenta su candidatura al podio. El pinchazo en el último Europeo de Alemania es incluso una motivación añadida para el equipo de Jordi Ribera, que tratará de tomarse el desquite a lo grande en la competición que se disputará entre París y Lille.

Los Europeos de Budapest disputados en mayo relanzaron la candidatura del conjunto español para la cita parisina. El conjunto integrado por Salma Solaun, Inés Bergua, Mireia Martínez, Patricia Pérez y Ana Arnau se colgó el oro en el ejercicio mixto y el bronce en el concurso completo, todo un éxito a las puertas de los Juegos.

Jon Rahm no está atravesando precisamente su mejor temporada, la de su paso al circuito LIV. No sale del 'top 10', pero no consigue dar con la tecla de ganar un torneo, algo que no logra desde que se impuso en el Masters 2023. Este año acabó el 45 en el Augusta National, no pasó el corte en el Campeonato PGA, no jugó en el Abierto EEUU por una infección en un pie y viene de ser séptimo en el Abierto Británico de golf.

Aún así, su calidad y su capacidad competitiva, como ratificó, sin ir más lejos en la última Ryder Cup le hacen ser uno de los aspirantes a luchar por el podio que en Tokio lideró el estadounidense Xander Schauffele, que acude dispuesto a revalidar su oro. En la edición de dicho torneo de 2018, disputada en Le Golf National parisino, escenario de los Juegos, contribuyó también al triunfo de Europa con una victoria ante Tiger Woods.

Protagonista del oro más sorprendente de España en Tokio, Alberto Ginés ha tenido que superar muchas adversidades y fajarse casi hasta última hora para sellar su clasificación para París, donde el sistema de competición será bien distinto y le podría beneficiar, al combinarse búlder y dificultad, con la velocidad a parte. EFE

