La UNRWA acusa a Israel de llevar a cabo un ataque contra un convoy de la ONU que iba a la ciudad de Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este lunes un ataque perpetrado el domingo por parte de Israel contra un convoy de la ONU que se dirigía a la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y ha reclamado que los responsables del suceso "rindan cuentas". El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las fuerzas israelíes realizaron "intensos disparos" contra el convoy. "Si bien no hubo víctimas, nuestros equipos tuvieron que protegerse y buscar refugio", ha manifestado. "Los equipos viajaban en vehículos blindados marcados claramente con el signo de la ONU y llevando chalecos de la ONU", ha recalcado, antes de detallar que "un vehículo recibió al menos cinco disparos cuando esperaba cerca de un puesto de control de las fuerzas israelíes al sur de Uadi Gaza". Así, ha manifestado que el vehículo sufrió "daños graves" y ha agregado que tuvo que "abandonar el convoy". "Los equipos se reunieron y finalmente llegaron a la ciudad de Gaza", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "al igual que otros movimientos similares de la ONU, este movimiento estaba coordinado y contaba con aprobación de las autoridades israelíes". "Los trabajadores humanitarios no son un objetivo", ha subrayado Lazzarini, quien ha insistido en que "los responsables deben rendir cuentas", sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por el incidente, en el marco de la ofensiva lanzada contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. Más tarde, Lazzarini ha denunciado la destrucción de la sede de la UNRWA en Gaza. "Nuestros equipos han visitado el complejo. Esta solía ser la sede de nuestras oficinas centrales y uno de los complejos de la ONU más grandes de toda la región. He estado allí muchas veces y es apenas reconocible", ha apuntado en un mensaje en la red social X. Lazzarini ha señalado que "es uno de los cientos de edificios destruidos en esta guerra". "Es un ataque horroroso a lo que representa Naciones Unidas, sus valores morales y principios humanitarios", ha reprochado. "Hay que saber lo que ha pasado, quién ha causado esta destrucción. Sean los grupos armados palestinos, incluido Hamás, o las fuerzas israelíes, los responsables deben rendir cuentas por otro desprecio flagrante al derecho internacional humanitario", ha remachado. La UNRWA ha denunciado la muerte de más de un centenar de sus trabajadores en ataques ejecutados por Israel contra Gaza y ha recalcado que cientos de sus instalaciones han sido destruidas o gravemente dañadas a causa de los bombardeos y ataques del Ejército israelí, en medio de las denuncias internacionales por el elevado número de víctimas civiles entre la población.

