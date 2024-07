Jorge Javier Vázquez anuncia la fecha de la final de ‘Supervivientes All Stars’ con una inesperada novedad

La última gala de 'Supervivientes All Stars' dejó a los seguidores del concurso de Telecinco atónitos, y es que tres de las concursantes más destacadas de esta edición, Sofía Suescun, Marta Peñate y Marta de Lola, se encontraron en la cuerda floja, anticipando una eliminación que nadie esperaba tan pronto. En un giro inesperado, la expulsión prevista para el jueves se adelantó al lunes 22 de julio, convirtiéndose en el evento principal de la quinta gala de 'Tierra de nadie'. El público votó y Marta de Lola fue la eliminada, quedándose a las puertas de la recta final del programa. Por otro lado, Jorge Javier Vázquez abrió la gala con un anuncio sorprendente sobre el tramo final del concurso. "Agarraos, que es solo el principio de una semana de leyendas. Tomen nota de lo que nos espera", declaró, revelando que el jueves 25 será la gran semifinal y el domingo 28 se celebrará la final. Como novedad y por primera vez en la historia de 'Supervivientes', los finalistas no estarán presentes en el plató de España. Jorge Javier anunció que la final se llevará a cabo en Honduras, un hecho sin precedentes. "Para que todo esto sea posible, en Honduras tenemos un magnífico equipo trabajando, custodiado por mi querida Laura Madrueño", explicó el presentador, señalando que los finalistas no harán la tradicional llegada en helicóptero a España.

Compartir nota: Guardar Nuevo