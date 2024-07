Jon Rahm: "Ser olímpico y representar a tu país es el honor más alto para cualquier deportista"

El golfista español Jon Rahm reconoció que "ser olímpico y representar a tu país es el honor más alto que puede tener cualquier deportista", y en París tendrá la oportunidad de cumplir su sueño olímpico por primera vez, "después de la mala suerte de Tokio", a los que no acudió por coronavirus, algo que le "costó mucho" superar, pero que ahora es "una motivación extra". "Reconozco que no era un sueño de pequeño, porque entonces no era una posibilidad, pero ser olímpico, representar a tu país, es el honor más alto que puede tener cualquier deportista", afirmó el golfista español en una entrevista a la Real Federación Española de Golf recogida por Europa Press. Así, el de Barrika admitió que "poder ser parte" de los Juegos de París le hace "mucha ilusión", sobre todo "después de la mala suerte de Tokio", cita que se perdió hace tres años por COVID días antes de su inicio. "Ojalá pueda ser parte del medallero español. He tenido la suerte de hacerlo como amateur y ojalá ahora lo haga como profesional", auguró. "Fue muy duro, porque estaba jugando muy bien ese año. Ya di positivo con anterioridad y me tuve que retirar de un torneo, pero nadie pensaba que se pudiera repetir. Me costó mucho superarlo. Saber que tenía opciones de medalla y no poder participar... Con que sí, este año voy con motivación extra, con ganas de saber que perdí una oportunidad y siendo consciente de que quién sabe cuántas más voy a tener", agregó. Para Rahm será un "aliciente" compartir evento deportivo con otros deportistas españoles como los tenistas Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el piragüista Saúl Craviotto o el jugadora de bádminton Carolina Marín. "Es una pena que juguemos fuera de la Villa Olímpica y estemos un poco lejos de París", lamentó, ya que el golf se disputará en el Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. "Será la cuarta semana seguida de competición para mí y es posible que no pueda hacer todo lo que me gustaría en París, disfrutar más de los Juegos en general. Pero formar parte de esa lista de deportistas españoles es impresionante para mí", admitió el vasco, que ha sido número uno del mundo, ha ganado dos 'Grand Slam', el US Open de 2019 y el Masters de 2023, y es uno de los mayores embajadores del golf. Rahm conoce "bien" el Golf National, donde estuvo cerca de ganar un Open de Francia, aunque "un doble o triple bogey en el hoyo 12" se lo impidió. "Luego, la Ryder Cup de 2018 que ganamos, aunque no jugué muy bien, me trae grandes recuerdos. Es un campo exigente, donde hay que hacerlo todo bien de tee a green, un campo que le va a mi juego, del que no te puedes esconder de ninguna manera. Si todo transcurre con normalidad, tendré opciones de ganar una medalla", analizó. "Me gustaría cambiar que la competición fuese más por equipos, representando a España de verdad, o que al menos hubiese una opción de competir algo por equipos, como en el tenis. En cualquier caso, compartirlo con David Puig va a ser increíble. No hemos jugado juntos muchas veces, pero tenemos trayectorias similares, primero en España, en los equipos nacionales, luego en la universidad de Arizona State. Me hace mucha ilusión que se haya clasificado y poder compartirlo con él", zanjó.

