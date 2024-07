Israel confirma la muerte en Gaza de otros dos rehenes secuestrados el 7 de octubre

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de otros dos ciudadanos secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas y ha afirmado que "investiga todas las posibilidades" en torno a su fallecimiento. Así, ha detallado a través de un comunicado publicado a través de su página web que los fallecidos son Alex Danzig, de 76 años, y Yagev Buchshtab, de 35, quienes "no están vivos" y cuyos cuerpos "están retenidos por la organización terrorista Hamás" en Haza. "La decisión de determinar su muerte se fundamentó en información de Inteligencia", ha señalado, antes de indicar que "las circunstancias de su muerte bajo cautiverio de Hamás están siendo investigadas por las autoridades profesionales", con lo que no descarta que murieran a causa de los ataques de Israel. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operan con una amplia variedad de métodos para recopilar información sobre los secuestrados y los rehenes en Gaza", ha dicho, al tiempo que ha abundado en el que Ejército "seguirá acompañando a las familias de los secuestrados". Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'Haaretz', Buchshtab fue secuestrado por Hamás en Nirim junto a su esposa, Rimon Kirsht Buchshtab, liberada a finales de noviembre como parte de una tregua en Gaza. Por su parte, Danzig fue secuestrado en Nir Oz. Familiares de los rehenes fallecidos se han lamentado porque "podrían haberse salvado" si se hubiera cerrado un acuerdo. "Así no es como debería de haber acabado", ha publicado en Instagram Yuval Danzig, hijo de Alex Danzig. "Te secuestraron vivo y respirando de tu cama esa maldita mañana y deberías haber regresado a casa vivo y de una pieza. Siento que no lo hayamos logrado", ha añadido. Otro hijo de Alex, Mati Danzig, ha sido más duro. "Papá no ha muerto sin más. Ha muerto por culpa de la destrucción del Gobierno de Netanyahu", ha argumentado antes de hacer un llamamiento a la movilización y la protesta. El primer ministro "sigue frustrando y saboteando cualquier opción de acuerdo" y "elige salvar su podrido gobierno a salvar las vidas de ciudadanos israelíes de cuyo secuestro es él mismo responsable. El sacrificio de los rehenes por motivos políticos es un fallo mucho mayor que el fallo del 7 de octubre. No es solo negligencia criminal, sino una tración absoluta", ha añadido. Por otra parte, un amigo de la infancia de Buchshtav, Yariv Yaakobi, ha lamentado en declaraciones a la emisora 103 FM que "se merecía un final mucho mejor que el que hemos conocido hoy". "No podemos abandonarlos otra vez. No podemos hablar de reconstrucción, de vuelta a la normalidad, si ellos no están aquí. Yagev podría haberse salvado", ha declarado. Según el cálculo oficial de las Fuerzas Armadas israelíes de los 116 secuestrados el 7 de octubre que siguen en la Franja de Gaza, 44 estarían muertos. Israel desencadenó una ofensiva contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado más de 39.000 muertos, a los que se suman más de 560 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este en operaciones por parte de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos.

