Gisela Pulido: "Me veo más madura y voy a disfrutar y a darlo todo"

La surfista española Gisela Pulido ha asegurado que en esta campaña olímpica, en unos últimos tres años en los que se ha centrado en adaptarse a la nueva clase olímpica de Formula kite y en lograr el billete para Paris 2024, ha cambiado como deportista y que se ve "más madura" y con el "'mindset'" (mentalidad) correcto para afrontar esta competición, en la que lo dará "todo". "Estoy muy feliz de estos años de campaña olímpica, he cambiado mucho mi rutina. He cambiado como deportista, me veo más madura en esta disciplina, que no tiene nada que ver con lo que hacía antes. Voy a disfrutarlo sobre todo y darlo todo", reconoció a los medios en rueda de prensa, organizada por el COE, este martes. Gisela Pulido, de 30 años, debutará en unos Juegos Olímpicos en una modalidad nueva a la que ya está adaptada. "He priorizado llegar con la mentalidad adecuada al momento más importante de la temporada y a un torneo especial con mucha presión. Todos haremos errores en las regatas, será importante el 'mindset' (mentalidad). Es una clase nueva, pero hay regatistas con experiencia", avisó. "Al final, jugará mucho el tema del 'mindset' y cómo afrontar la regata. Las condiciones de Marsella son diferentes, es un campo de regatas complicado, y deja todo muy abierto. Va a depender un poco de nuestra cabeza, como afrontemos el tema de la presión. Los Juegos son cada 4 años y son 4 días de competición en mi caso, 'cortito'. Pero creo que lo vamos a hacer muy bien, hay que disfrutarlo. Para mí es la primera vez y para mí será una experiencia increíble", reconoció la catalana. Con once campeonatos del mundo de kitesurf en su poder, fue medalla de bronce en el Europeo de Formula Kite en 2022 y llega a París "muy feliz" y dispuesta a luchar por todo. "Los Juegos son una experiencia increíble que no sé si se va a repetir. A vivirlo al máximo y disfrutarlo y vivir la experiencia, pero sin desviarme del foco y a estar centrada en los entrenamientos y la competición. Al final, tenemos muchos 'inputs' de fuera, es un evento mucho más grande a los que estamos acostumbrados", reconoció. "He intentado mentalizarme de que los Juegos son una competición más, como un Mundial o un Europeo. En el agua es lo mismo, aunque fuera no. voy a darlo todo, como en todos los campeonatos. Estar en Marsella está guay, hemos venido a entrenar aquí los últimos tres años y conocer el campo de regatas. Tengo la misma rutina de siempre, nuestro día a día es igual, sólo cambia el lugar", manifestó. La Formula Kite no entrará en liza hasta el final de los Juegos, así que Pulido, recuperada ya de un esguince, tendrá más tiempo para entrenar y prepararse. "Competimos al final, y es lo más 'cortito'. La verdad es que me da más tiempo para prepararlo, vengo de sufrir un pequeño esguince de tobillo y llevo bastante fuera del agua. Estos días aquí aprovecharé al máximo para meter las máximas horas en el agua", aseguró. "Y me da tiempo para disfrutar de otras clases y ver otras regatas, que también es importante", apuntó. Además, cree que conocer bien el campo de regatas de Marsella le beneficia. "Me favorece este campo de regatas, hemos competido aquí en el Europeo y en cada campo te puede cambiar la estrategia, de un día para el otro puedes tener 6 nudos o 25... Que las condiciones sean tan cambiantes y que sea tan técnico este campo de regatas me viene muy bien. En mi caso, lo afronto sin estar pendiente de la previsión, he trabajado mucho todas las condiciones aunque quizá con viento flojo es lo que peor llevo, porque hay que pesar más", matizó.

