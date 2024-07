Gabriela Guillén advierte a Bertín Osborne en el último día para las pruebas de paternidad: "Cada uno sabe lo que hace"

Gabriela Guillén ha reaccionado ante las últimas informaciones que apuntan a que Bertín Osborne tiene hasta el final del día para realizarse las pruebas de paternidad. Al ser cuestionada sobre este tema, la paraguaya ha respondido con una notable indiferencia: "¿Ah sí? Lo sabéis mejor vosotros". La modelo tampoco esconde su sorpresa al hablar sobre la relación actual con el padre de su hijo, aclarando de manera tajante: "¿De quién? No hay relación". Sobre la manutención del bebé, Guillén lanza una sutil indirecta hacia el presentador: "Yo sí lo estoy cumpliendo". A pesar de la situación, asegura que la ausencia de Bertín en la vida de su hijo no le preocupa: "A mí no me molesta nada". Y cuando se le pregunta si le daba pena que el cantante no viera crecer a su hijo, Guillén simplemente comenta: "Bueno, cada uno sabe lo que hace, la vida". Respecto a las pruebas de paternidad, la expareja del cantante explica que ahora solo queda esperar el veredicto del juez: "Pues a que diga algo el juez, yo no lo sé. De verdad que prefiero estar desconectada y estar tranquila". Finalmente, la paraguaya reitera su confianza en el sistema judicial, afirmando: "Confío plenamente en la justicia".

