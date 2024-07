David Valero: "Hemos perjudicado toda la temporada para apuntar al máximo a los Juegos"

El ciclista de montaña español David Valero lleva el último año preparando a conciencia la prueba de cross country de Paris 2024, ya que el 29 de julio buscará las medallas y repetir o mejorar el bronce que logró en 2021 en la anterior edición de los Juegos Olímpicos. David Valero, tras el bronce olímpico, cerró el año 2022 como número uno del ránking mundial y como subcampeón del mundo. A París llega tras casi un año preparando una cita única. "Hemos perjudicado toda la temporada para apuntar al máximo a los Juegos, para llegar en el mejor estado de forma", aseguró en declaraciones facilitadas por la RFEC. Y es que reitera que lleva casi un año preparando los Juegos y "pensando 100% en París" y en no tener ninguna lesión. "Llevo casi un año pensando en no levantar el pie en carreras importantes. Estamos poniendo toda la carne en el asador para intentar que todo salga bien", argumentó. "Después de la medalla me quité un poco esa presión que tenemos siempre todos los deportistas. La medalla me hizo cambiar un poco el chip, me dio confianza y creo que gracias a eso hice mi mejor temporada en 2022 después de Tokio", comentó. El de Baza, de 35 años, sigue siendo uno de los referentes del MTB y, como medalla de bronce en Tokyo 2020 en la carrera de XCO (Cross Country Olímpico), quiere repetir podio olímpico en París, siendo junto a Jofre Cullell el representante español en París. "Estoy contento, el último apretón más serio ha sido el Campeonato de España. Hay que llegar lo más fresco y tranquilo posible y dar todo lo que tengamos dentro del cuerpo. He hecho varios test en el último año, haciendo dos preparaciones similares a la que estoy haciendo ahora para llegar a París", apuntó. En cuanto al circuito que decidirá el nuevo campeón olímpico, Valero se muestra satisfecho con un trazado que considera similar al de Tokio. "El circuito lo hemos visto dos veces, ya este año hemos podido probar material además y nos ha venido muy bien. Tenemos un prototipo nuevo de bicicleta con BH que hemos trabajado para adecuarla al máximo al circuito y estamos muy contentos", aseguró. "El circuito es muy similar al de los tres Juegos en los que he estado. Similar también al Mundial de Glasgow, de fuerza, de mucho carril, de mucho conducir, con saltos, peraltes, con pocas zonas naturales. Se me puede adaptar bastante bien, es de mover bastante potencia", confirmó el granadino. Por último, Valero señala que la exigencia del circuito vendrá dada por el propio desgaste que se vaya acumulando. "Calculo que saldré en torno al 22, me gustaría mantener esa posición al principio, no perder mucha comba en la primera vuelta. El circuito da para ir todos en uno, no parar, va a ser más el desgaste, la temperatura y del tiempo de carrera. Los primeros diez o quince minutos van a ser una locura porque la gente va a querer ganar la carrera ahí, pero para mi forma de correr creo que yo no debo de entrar en esas situaciones", argumentó.

