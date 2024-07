Carla Pereyra se declara fan de la infanta Elena y le dedica unas bonitas palabras

Recientemente, la hermana del Rey Felipe VI mostraba su apoyo por el Atlético de Madrid tras acudir a la Plaza de Cibeles para celebrar la victoria de la Selección Española. Con motivo del segundo concierto de Karol G en Madrid, hemos podido hablar con Carla Pereyra para preguntarle qué opina de esta nueva información y esto es lo que nos ha revelado. Sonriente y orgullosa, se alegraba de que la infanta Elena sea del equipo que dirige su marido, Diego Simeone: "pues yo soy fan de ella, o sea que me encanta, me encanta". También aprovechaba para dedicarle unas bonitas palabras, hablando de lo mucho que le gusta los valores que ella representa junto con la Casa Real: "me gusta, me gusta la imagen que están generando y bueno, les deseo lo mejor". Se deshacía en halagos hacia ella, alabando su familia: "Pues a mí ella me encanta como mujer, creo que ha formado una familia muy bonita, sus hijos y bueno, yo soy una gran...gran, digamos, admiradora de la Casa Real". Aprovechando que se hablaba de fútbol, también hemos sabido que apoya a Álvaro Morata y Alice Campello en su nueva aventura. Recordaba que son decisiones familiares y profesionales y les desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida: "Yo les deseo lo mejor. Les quiero mucho. Les quiero muchísimo y les deseo lo mejor siempre". Por último, desvelaba cómo lleva Diego Simeone su recuperación tras haber sido intervenido recientemente: "Se está recuperando, le queda menos. Pero bueno, le apetecía venir pero en esas condiciones no era bueno". Justificando su ausencia al concierto de Karol G, Carla Pereyra aseguraba que un plan de madre e hija era igual de atractivo.

Compartir nota: Guardar Nuevo