Amaia Montero, su aparición sorpresa en el concierto de Karol G

Después de meses alejada del foco mediático en los que Amaia Montero ha preferido centrarse en su cuidado peresonal y su recuperación, la ex integrante de 'La Oreja de Van Gogh' ha reaparecido por sorpresa para todos en el segundo concierto que Karol G ha dado en el estadio Santiago Bernabéu. Por sorpresa para los más de 60.000 espectadores que disfrutaban del concierto de 'La Bichota', Amaia reaparecía sobre un escenario para interpretar el mítico tema 'Rosas'. Aunque hasta el momento Amaia había controlado mucho cada una de sus publicaciones en redes sociales y sus intervenciones, la cantante no había dado ninguna pista sobre esta sorprendente reaparición en la que, como no podía ser de otra forma, recibió el cariño incondicional del público madrileño. "Pensaba que jamás volvería a pisar un escenario. Me guardo este momento para siempre" reconocía la propia Amaia nada más terminar de cantar. Al igual que los asistentes, Karol G también mostraba su admiración absoluta hacia su compañera de profesión con la que demostró tener una maravillosa relación de complicidad y cariño. Para esta reaparición, Amaia elegía un sencillo vestido en color blanco con el que se convertía en la protagonista del segundo concierto de 'La Bichota' en Madrid como cierre de su gira 'Mañana será bonito'.

