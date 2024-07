Al grito de 'no más olé', Petro sanciona la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia

Bogotá, 22 jul (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, sancionó este lunes la ley 'No más olé', que prohíbe las corridas de toros en el país y que tendrá un periodo de transición de tres años, para diseñar un programa de reconversión económica de los afectados, con lo que comenzará a regir en 2027.

Colombia estaba en la lista de ocho países que permitían las corridas de toros como una actividad legal, junto a España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, pero ahora pasa a la de los que prohíben la tauromaquia.

"Este proyecto ha tenido una serie de enemigos, de contradictores poderosos, muy poderosos, que han frenado su desarrollo una y otra vez", dijo el jefe de Estado, antitaurino declarado, luego de firmar la ley en un acto que tuvo lugar en la plaza de toros bogotana de La Santamaría, que será transformada en un espacio para la cultura, el arte y los deportes, entre otros.

La ley fue aprobada el pasado 28 de mayo en la votación definitiva la Cámara de Representantes por 93 votos a favor, luego de 14 aplazamientos. Además de las corridas de toros también quedaron prohibidos el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas.

Petro dijo que la ley es un paso más para avanzar en la defensa de la vida, una de sus banderas de Gobierno, que relaciona con los cambios que se deben dar en los países para hacerle frente al cambio climático.

"Una lucha larga, no tiene que ser tan larga, porque si esta lucha no vence, quienes perecen no son solo los animales, sino también los seres humanos", aseguró.

El mandatario añadió: "Hay que evitar la catástrofe climática y es preciso cambiar nuestra mentalidad que respete la vida humana o natural, que respete las culturas diferentes, que respete la vida en general, los árboles, el planeta, y habrá que cambiar tecnologías y consumos y modos de producción y las relaciones sociales".

Petro explicó que la prohibición de las corridas de toros no será inmediata y recordó que hay una transición de tres años para implementar estrategias que permitan identificar al sector taurino y diseñar un programa de reconversión económica para las familias que se ganan la vida con las actividades relacionadas con esta tradición.

Petro felicitó a los diferentes grupos políticos y asociaciones defensoras de animales que hicieron posible la ley que puso fin a lo que en otras ocasiones ha dicho que es "un espectáculo de muerte".

Cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), Petro prohibió el uso de la plaza de toros La Santamaría para corridas y siempre ha defendido el fin de esa actividad.

Antes de que se firmara la ley antitaurina varios grupos musicales se presentaron en la Santamaría para reafirmar que el escenario se transformará para expresiones artísticas.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que su administración iniciará un proceso de transformación de la plaza de toros.

Las corridas de toros, tradicionalmente populares en Colombia, fueron perdiendo seguidores y en la actualidad solo las hay en las plazas Cañaveralejo, de Cali y en la Plaza de Toros de Manizales, ciudad que tiene la afición más grande del país, así como en algunas arenas de provincia.