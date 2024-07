Una congresista republicana anuncia una moción para que Harris sustituya a Biden por incapacidad

Una congresista republicana, Nancy Mace, ha anunciado que presentará este mismo lunes una moción para instar a la vicepresidenta, Kamala Harris, ha asumir las funciones del presidente, Joe Biden, amparándose en la 25ª enmienda que menciona la incapacidad del presidente. "Si Joe Biden no tiene la capacidad cognitiva para buscar la reelección, no tiene la capacidad cognitiva para cumplir lo que le queda de mandato", ha publicado la miembro de la Cámara de Representantes Mace en su cuenta en la red social X. El también representante republicano Chip Roy presentó una moción similar el 29 de junio, al día siguiente del debate presidencial en el que el comportamiento errático de Biden desató el debate sobre su aptitud. La 25ª Enmienda a la Constitución se aprobó tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, en 1963, cuyo predecesor, Dwight Eisenhower, sufría ataques al corazón. Pretendía dejar clara la línea sucesoria preparar a la administración para circunstancias urgentes. Así, un vicepresdiente puede relevar del poder al presidente con el apoyo del Gobierno si no es apto para el cargo. Sin embargo, establece criterios muy estrictos para su aplicación. Algunos miembros del Gobierno sondearon la aplicación de la 25ª Enmienda contra Donald Trump después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Sin embargo, ahora la Casa Blanca insiste en que Biden está perfectamente capacitado para terminar su mandato y el propio Biden ha manifestado su intención de hacerlo en su carta de renuncia a la candidatura electoral. "El presidente Biden heredó una economía en caída libre, una tasa de crímenes violentos disparadas y alianzas deterioradas de su predecesor. Consiguió el mayor crecimiento económico del mundo y rebajar la tasa de crímenes violentos más baja en casi 50 años (...). Espera terminar su mandato y lograr unos resultados más históricos para el pueblo estadounidense", ha subrayado el portavoz de la Casa Blanca Andrew Bates en declaraciones a la CNN.

Compartir nota: Guardar Nuevo