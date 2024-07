Tenis, fútbol y atletismo, las principales opciones de medalla para los españoles en Paris 2024

El tenis, el fútbol y el atletismo son las principales opciones de medalla de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que se disputan del 26 de julio al 11 de agosto, según el estudio 'El rol de los deportistas profesionales como influencers y creadores de contenido' impulsado por la plataforma de comercio electrónico 'Miravia'. A las puertas de Paris 2024, la encuesta analiza el papel de la delegación española en los Juegos, el impacto y contribución de los atletas a la sociedad y la capacidad del deporte como plataforma para la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación. Para los españoles, las disciplinas en las que los deportistas nacionales tienen más posibilidades de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 son el tenis (32%), fútbol (30%), atletismo (25%), piragüismo (17%) y baloncesto (15%). Asimismo, 9 de cada 10 (89%) encuestados afirman estar orgullosos de los logros deportivos de España. Por grupos generacionales, no se observan diferencias significativas entre los 'zetas' -aquellos que tienen entre 18 y 30 años-, 'millennials' - entre 31 y 43- y la 'Generación X' -de 44 a 55 años-. No obstante, los 'boomers' (85%) - de 56 a 75 años- son los que muestran en un menor grado de satisfacción. A este respecto, el deporte se posiciona como el principal motor que más sentido de pertenencia genera entre los españoles con un 61% de los encuestados, seguido de la gastronomía (41%) y la música (21%). La encuesta también subraya el impacto que tiene el deporte en la sociedad. Así, más allá del orgullo que despiertan los logros obtenidos a través del deporte, 8 de cada 10 españoles creen que los grandes eventos deportivos tienen la capacidad de unir más a la sociedad, siendo los millennials (86%) y zetas (84%) los más efusivos en esta afirmación. Los españoles señalan el respeto, el juego limpio y la búsqueda de la excelencia como los atributos inherentes a los Juegos Olímpicos más relevantes. Además, los encuestados, al ser preguntados por aquello que distingue a los Juegos Olímpicos de otros eventos deportivos en términos de impacto social, cultural y global, destacan los valores de los Juegos como la amistad, la excelencia, el respeto y el juego limpio (48%); el carácter histórico y simbólico de los Juegos Olímpicos (37%); y la diversidad de deportes representados (33%). Por otro lado, 8 de cada 10 españoles piensa que los deportistas pueden impulsar cambios positivos en la sociedad, influyendo en la cultura y las percepciones sociales y, al 81%, les gustaría que las marcas se asociaran con atletas que representaran valores como la inclusividad y la diversidad. Además, el 77% de los encuestados afirman que los deportistas tienen un papel relevante a la hora de visibilizar causas sociales. A este respecto, la Generación X es la más contundente en sus afirmaciones (84%). De esta forma, los españoles destacan la capacidad que tienen los deportistas profesionales para romper barreras culturales (40%), sensibilizar sobre temas sociales (32%), ofrecer programas de capacitación y educación (29%) y promover la integración y el trabajo en equipo (26%). Adicionalmente, el estudio muestra la capacidad de los atletas para convertirse en prescriptores de marca y producto: 7 de cada 10 españoles afirma que les generan confianza, y más de la mitad (el 58%), considera que las marcas deberían apostar más por los deportistas para que los representen. BRECHA DE GÉNERO La encuesta también analiza la capacidad del deporte como plataforma para la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación. En este sentido, más de 8 de cada 10 (82%) encuestados cree que el deporte puede desempeñar un papel importante en la reducción de la desigualdad y en la sensibilización y concienciación de género. Por generaciones, a pesar de no identificar grandes diferencias entre ellas, la Generación X -de 43 a 59 años- es el grupo de edad que afirma con mayor rotundidad esta creencia (83%). Asimismo, el 64% de los encuestados afirma que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres en el ámbito deportivo. Por sexo, las mujeres (76%) identifican una brecha mayor que los hombres (54%). En cuanto a las barreras en el deporte identificadas por las mujeres, destacan la discriminación género (32%), los estereotipos asociados al físico (30%), las barreras económicas (24%) y la falta de incentivos y reconocimiento (21%). La atleta Ana Peleteiro, bronce en triple salto en Tokyo 2020, cree que el deporte es una de las herramientas más efectivas para combatir estereotipos asociados al género y romper barreras aún presentes en la sociedad. "Los Juegos Olímpicos de Paris 2024 son una plataforma poderosa para luchar contra la discriminación y la desigualdad que todavía enfrentamos las mujeres. El deporte, las redes sociales y las marcas que se asocian con nosotros son los altavoces que necesitamos para visibilizar las causas que apoyamos y las barreras que queremos derribar", comentó. EL LEGADO DE BARCELONA'92 Asimismo, la encuesta incide en una hipotética celebración de los Juegos Olímpicos en España, tras albergar Barcelona los Juegos en 1992. El 79% de los encuestados afirma que España está preparada para acoger los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, aunque con matices. Entre los que han contestado afirmativamente, el 46% cree que para ello se deberían mejorar las infraestructuras y el 13% mejorar la colaboración entre instituciones y organismos públicos. En cambio, el 41% cree que España sería el perfecto anfitrión. En cuanto al impacto y contribución que tuvieron los Juegos Olímpicos de Barcelona, los españoles destacan el impacto económico generado (46%), el impulso del sector turismo (45%) y el fomento e impulso del deporte en España (44%). La plataforma de comercio electrónico especializada en belleza y moda Miravia es patrocinador de servicios e-commerce de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 como parte del Grupo Alibaba del patrocinio TOP del Comité Olímpico Internacional. Entre sus embajadores, se encuentran algunos deportistas como el futbolista Álvaro Morata; la atleta Ana Peleteiro; el nadador artístico Dennis González; el bailarín de 'break dance' Juan de la Torre; el palista Marcus Cooper; el atleta paralímpico Gerard Descarrega; el gimnasta Ray Zapata; la kitesurfista Gisela Pulido; y el nadador Hugo González.

