Santiago Segura nos habla de la faceta de sus hijas como actrices

Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales, hace unos días Santiago Segura presentaba ante los medios de comunicación 'Padre no hay más que uno 4'. Feliz, el director cinematográfico reunía a grandes rostros conocidos en el estreno y nos hablaba de cómo ha sido trabajar con sus hijas en esta película. Segura nos aseguraba que aunque ya saben lo que es trabajar ante las cámaras, "me han pedido para algún anuncio, alguna serie y he dicho que no, prefiero que trabaje un mes de verano o en navidad para nuestras películas y ya está" porque "quiero que estudie y que sea 'normal'". En cuanto a lo que se habla en la película, nos reconocía que "en 'Padre no hay más que uno 4' mi hija empieza a tontear con la fama, hace un anuncio de mantequilla y se hace muy popular, hablamos un poco de eso, de lo que es la fama, es verdad que hay que digerirla bien, ser famosos puede entontecer a las personas, a una persona joven le puede afectar al cerebro". Sobre lo exigente que sus hijas le consideran en el set de rodaje, nos comentaba que él mismo sabe cómo es: "Soy muy perfeccionista, comedia, cachondeo, ji, ja qué bien lo pasamos, la gente dice vaya churros hace, yo te juro que me dejo la vida, luego quedará mejor o peor, pero yo intento ser exigente. Si eso hace que te digan que soy estricto, no puedo negarlo, soy un poco estricto". Aunque, ¡atención! porque Santiago nos desvelaba con ironía que "mi hija que no me hace ningún caso, en casa no me hace ni caso, en el rodaje sí. Como en el rodaje cobran, dicen voy a hacerle caso que es el jefe". Sobre el gran elenco que tiene en esta película, nos aseguraba que "son muy majetes todos, Leo súper gracioso, Silvia Abril la quiere mucho la gente, Loles es entrañable, Resines es una especie de iba a decir abuelo de España, que no me vea que se va a enfadar, pero con 70 años se puede considerar abuelo". Por último, Santiago nos desvelaba a quién le dedica la película: "está en la película, he puesto agradecimientos a las personas que nos lleváis siguiendo desde la primera y que nos habéis hecho llegar hasta aquí, de verdad que lo sentía, al público, a la gente que viene a ver las películas y les gusta".

Compartir nota: Guardar Nuevo