Rusia pide centrarse en los "crímenes" de Biden y no en las "graciosas imágenes de él cayéndose"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha pedido este domingo centrarse en los "crímenes" cometidos bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha renunciado a la carrera presidencial, en vez de fijarse en las "graciosas imágenes de él cayéndose en alguna parte", además de criticar a los medios de comunicación y políticos estadounidenses por "ocultar el verdadero estado de salud mental" del mandatario. "La atención debe centrarse ahora no en las graciosas imágenes en las que aparece cayéndose en algún sitio, dando respuestas inapropiadas o no respondiendo en absoluto, sino en los crímenes que se cometieron bajo los auspicios de su Presidencia", ha expresado Zajarova durante una entrevista con el canal de televisión Soloviev. En base a ello, ha destacado que la Administración Biden ha realizado un "suministro incontrolado de armas", convertido "un país europeo en un Estado terrorista", y la ha culpado por provocar el "colapso" de las economías de los países de la Unión Europea, la "migración incontrolada", las "maquinaciones políticas interminables" y de amenazar la "existencia" de numerosos Estados en Oriente Próximo. Tras ello, ha criticado a los medios de comunicación y a los círculos políticos estadounidenses por "ocultar el verdadero estado de la salud mental" de Biden, por lo que ha pedido una investigación basada en la "libertad de expresión y la transparencia" a las que tanta importancia les da la "democracia estadounidense". Zajarova también ha expresado que nadie sabe "si Biden ha entendido lo que ha firmado" durante un mandato en el que ha "conducido" a los países a una "crisis mundial en torno a Ucrania", según ha publicado la agencia de noticias rusa TASS. "Llevaron al poder a un hombre indefenso, Joe Biden, que durante tres años y medio de alguna manera ha firmado decisiones que han conducido a una crisis mundial, me refiero a la situación en Ucrania. Y nadie sabe si Biden ha entendido lo que estaba firmando o no", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo